Monterrey. – Como parte de las acciones derivadas del Operativo Muralla, la Fuerza Civil decomisó un arsenal en Melchor Ocampo, Nuevo León.

La Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó que durante el despliegue se aseguró armamento, municiones, equipo táctico y dos vehículos.

La intervención se llevó a cabo en la zona Centro del municipio e intervinieron elementos de las divisiones de Inteligencia e Investigación y de Control Territorial de Fuerza Civil, así como al Grupo ARES Rural Norte y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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Según el reporte de la dependencia estatal, las acciones se derivaron de trabajos de inteligencia y de la ubicación geográfica de presuntos grupos criminales en el municipio. Con esa información se realizó el despliegue que derivó en el hallazgo del material bélico.

Entre los objetos asegurados se encuentran dos ametralladoras Browning, seis armas largas y dos piezas de armas que estaban incompletas.

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El inventario de municiones incluye:

813 cartuchos calibre .50

Mil 27 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros

495 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros

Foto: Especial

También fueron localizadas tres cintas eslabonadas con 235 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, además de 19 cargadores metálicos.

Las autoridades reportaron igualmente el aseguramiento de siete pecheras, dos chalecos tácticos y una fornitura, considerados parte del equipo utilizado para portar o complementar el armamento.

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Durante el operativo fueron ubicadas dos camionetas: una Yukon Denali equipada con blindaje y una Chevrolet Silverado Texas Edition.

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De acuerdo con la información oficial, otras dos unidades fueron inhabilitadas durante la intervención.

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La Secretaría de Seguridad Pública señaló que el despliegue se efectuó ante información que apuntaba a una posible incursión de personas armadas. Las labores de inteligencia permitieron establecer la zona donde posteriormente se desarrolló la intervención.

El equipo decomisado quedó a disposición de las autoridades correspondientes.