Al realizar patrullajes de vigilancia y reconocimiento en el municipio de Ciudad Victoria, Tamaulipas, elementos de la Guardia Nacional (GN) y Ejército aseguraron siete armas largas, 103 cartuchos, 18 cargadores, dos vehículos, 590 dosis de marihuana, 50 dosis de metanfetamina y equipo táctico diverso.

Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Ciudad Victoria para continuar con las investigaciones y acciones periciales.

Estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) señaló que con estos resultados durante la presente administración han logrado el aseguramiento de 25 mil 747 armas de fuego, 4 millones 608 mil 540 cartuchos, 114 mil 417 cargadores, 47 mil 652 vehículos, 126 mil kilos de marihuana y 132 mil kilos de metanfetamina.

Refirió que estas acciones debilitan las estructuras criminales y refuerza las capacidades operativas de las autoridades.

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