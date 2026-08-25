Dolly Parton construyó buena parte de su historia sobre los escenarios, pero hubo una época en la que Hollywood también quiso convertirla en una de sus protagonistas. La cantante, quien falleció este martes a los 80 años, llevó al cine el mismo personaje que durante décadas mostró ante el público: una mujer rubia, extravagante, divertida y perfectamente consciente de la imagen que había construido.

Aunque canciones como "Jolene", "9 to 5" y "I Will Always Love You" hicieron que su nombre quedara ligado principalmente a la música country, Parton también desarrolló una carrera como actriz que comenzó en 1980 y la llevó a trabajar con figuras como Jane Fonda, Lily Tomlin, Burt Reynolds, Sylvester Stallone, Sally Field y Julia Roberts.

A diferencia de otros músicos que llegaron a Hollywood interpretándose a sí mismos, comenzó directamente como protagonista. Su primera película incluso terminó por unir sus dos carreras: actuó en ella y escribió una canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de su repertorio.

Lee también Dolly Parton, una vida entre el country, Hollywood, los negocios y la filantropía

¿Cuál fue la primera película de Dolly Parton?

Dolly Parton debutó como actriz en "9 to 5" ("Cómo eliminar a su jefe"), estrenada en 1980. Interpretó a Doralee Rhodes, una secretaria que, junto con los personajes de Jane Fonda y Lily Tomlin, decide enfrentarse a un jefe machista que convirtió la oficina en un espacio de abusos y desigualdad.

La cinta tuvo una importancia particular en su carrera porque Dolly también escribió e interpretó "9 to 5", la canción principal de la película. El tema trascendió la pantalla y terminó convertido en uno de sus mayores éxitos, mientras que su debut como actriz le consiguió nominaciones al Globo de Oro como Mejor actriz de comedia o musical y Nueva estrella del año.

[Publicidad]

Dos años después regresó a la pantalla grande con "The Best Little Whorehouse in Texas" (1982), una comedia musical protagonizada junto a Burt Reynolds. Interpretó a Mona Stangley, encargada de un famoso burdel de Texas amenazado con desaparecer después de convertirse en blanco de una campaña televisiva.

Dolly Parton con Sylvester Stallone y en "Magnolias de acero"

Para 1984, Dolly Parton ya no era una cantante experimentando ocasionalmente con el cine. Su tercera película como protagonista fue "Rhinestone", una comedia musical en la que compartió créditos con Sylvester Stallone.

La historia seguía a Jake Farris, una cantante de country que asegura que puede transformar prácticamente a cualquier persona en una estrella del género. El reto termina llevándola hasta Nick Martinelli, un taxista neoyorquino interpretado por Stallone que parece tener pocas posibilidades de convertirse en cantante country.

[Publicidad]

Sylvester Stallone y Dolly Parton en "Rhinestone".

Aunque la película no consiguió el mismo recibimiento que sus trabajos anteriores, se convirtió en una de las curiosidades de la filmografía de ambos por reunir a dos figuras que en aquel momento parecían pertenecer a mundos completamente distintos.

Posteriormente, uno de los títulos más recordados de su carrera como actriz llegó en 1989 con "Steel Magnolias" ("Magnolias de acero"), película en la que interpretó a Truvy Jones, propietaria de un salón de belleza alrededor del cual se reúne un grupo de mujeres que atraviesa distintas etapas de sus vidas.

Formó parte de un elenco encabezado por Sally Field, Shirley MacLaine, Olympia Dukakis, Daryl Hannah y Julia Roberts. A diferencia de las comedias musicales que habían marcado sus primeras incursiones en Hollywood, la cinta permitió verla dentro de una historia en la que el humor convivía con temas como la amistad, la maternidad, la enfermedad y el duelo.

[Publicidad]

Tres años después protagonizó "Straight Talk" (1992) como Shirlee Kenyon, una mujer que llega a Chicago y, debido a una confusión, termina convertida en consejera de un programa de radio al que los oyentes llaman para contar sus problemas. Parton también participó como productora y cantante dentro del proyecto.

¿En qué otras películas apareció Dolly Parton?

A partir de los años 90, sus apariciones cinematográficas fueron menos frecuentes. En 1993 realizó un cameo interpretándose a sí misma en "The Beverly Hillbillies", adaptación cinematográfica de la popular serie estadounidense.

En 2002 apareció en la comedia "Frank McKlusky, C.I.", donde interpretó a Edith McKlusky, madre del protagonista. Tres años después volvió a aparecer como ella misma en "Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous", protagonizada por Sandra Bullock.

[Publicidad]

Su filmografía también incluye trabajos de voz. En 2011 participó en la película animada "Gnomeo & Juliet", inspirada libremente en la historia de Romeo y Julieta, donde prestó su voz a un personaje llamado Dolly.

Además, algunas películas utilizaron canciones escritas o interpretadas por ella sin que Parton apareciera frente a las cámaras. Es el caso de producciones como "Beethoven's 2nd" y "Transamerica", por lo que forman parte de sus créditos cinematográficos, pero no propiamente de sus trabajos como actriz.

Dolly Parton en televisión

La relación de Dolly Parton con la actuación no se limitó al cine. La cantante protagonizó películas hechas para televisión como "A Smoky Mountain Christmas" (1986), "Wild Texas Wind" (1991), "Unlikely Angel" (1996) y "Blue Valley Songbird" (1999), varias de las cuales también produjo.

[Publicidad]

Además, realizó apariciones en series como "Reba", "The Simpsons" y "Bette", aunque para una generación más joven su personaje televisivo más reconocible fue probablemente el de la tía Dolly en "Hannah Montana".

La cantante apareció en tres episodios de la serie protagonizada por Miley Cyrus entre 2006 y 2010. La elección no era completamente ficticia pues fuera de la pantalla, Dolly Parton fue madrina de Miley Cyrus y mantuvo durante años una relación cercana con ella y su familia.

rad