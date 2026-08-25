Elegir un nuevo color de cabello puede parecer sencillo hasta que aparecen frente a ti decenas de tonos como el rubio, castaño, rojo o negro. Pero en lugar de seguir tendencias, una manera de guiarte es tomando en cuenta características como el color de tus ojos.

Además de renovar tu imagen, esto puede ayudarte a darle luz natural a tu rostro. ¿Quieres saber cómo? Sigue leyendo.

¿Qué color de cabello le favorece a los ojos cafés?

Los ojos cafés pueden ir desde marrones profundos hasta tonalidades con destellos miel, lo que te ofrece distintas posibilidades para cambiar tu cabello.

Y además de considerar esos matices, el subtono de tu piel puede permitirte conseguir un resultado más equilibrado.

Tomando en cuenta lo anterior, de acuerdo con los expertos de Garnier, los colores que mejor les van son:

Chocolate: Perfecto para quienes prefieren conservar una melena oscura; su profundidad acompaña la intensidad natural de los ojos cafés. Especialmente, se recomienda para pieles con subtonos cálidos o neutros.

Avellana: Si buscas aclarar ligeramente tu pelo, este tono puede ser una buena opción. Su apariencia cálida hace más perceptibles los reflejos dorados o miel que presentan este tipo de ojos.

Moka: Para las que disfrutan las tonalidades más frías; este color ofrece un acabado profundo, lo que favorece a las pieles con matices rosas.

Rubio dorado: Es una opción luminosa que permite crear un contraste con los ojos cafés. Asimismo, sus matices cálidos complementan a las pieles oliva y amarillas.

Rubio miel: Combina reflejos cálidos con un acabado luminoso, aclarando el cabello sin recurrir a rubios intensos. Otra ventaja es que puede crear una apariencia más suave en los contornos del rostro.

Caramelo: Es la mejor alternativa para quienes desean iluminar su pelo de manera gradual. Adicional, sus matices cálidos crean un contraste atractivo con la profundidad de estos ojos.

Haz que tus ojos hablen por sí solos con un color de cabello que les da protagonismo. Foto: Imagen generada con IA

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¿Qué color de cabello combina con los ojos verdes?

Por otra parte, los ojos verdes tienen una particularidad que los hace destacar: pueden verse más intensos, claros e incluso cambiar de matiz conforme la luz.

El blog de la marca Palette señala que su mejor complemento son las tonalidades que en el cabello hacen un contraste y potencian aún más su apariencia.

Esos colores son:

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Cobrizo: Los reflejos anaranjados y rojizos generan un contraste evidente con el verde, por lo que pueden hacer que tus ojos cobren protagonismo.

Pelirrojo: Los tintes rojos son una alternativa llamativa para los ojos verdes. Al hacer un contraste con el iris, permiten conseguir un look intenso y lleno de personalidad.

Castaño chocolate: Este color aporta profundidad y proyecta un marco luminoso alrededor de la cara.

Espresso: Su intensidad contrasta de manera armoniosa con el cabello y el iris, convirtiéndolo en la mejor opción para quienes buscan un efecto dramático.

Rubio miel: Puede acompañar los pequeños destellos dorados presentes en algunos ojos verdes y, al mismo tiempo, aportar brillo natural.

Rubio dorado: Se trata de una alternativa cálida y, por lo tanto, puede enfatizar los matices amarillos y dorados del iris.

¿Qué color de cabello le favorece a los ojos azules?

En el caso de los ojos azules, pueden pasar de una apariencia suave a convertirse en el centro de atención de tu cara tan solo al cambiar el color del cabello.

Particularmente, los tintes que aportan calidez pueden darles un contraste atractivo, mientras que las tonalidades frías generan una imagen balanceada.

Las gamas de colores que les favorecen son:

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Rubio oscuro: Si quieres un tono claro, éste tinte es para ti. Según L’Oréal, un rubio oscuro puede favorecer a los ojos azules porque añade profundidad a la mirada.

Reflejos dorados: Estos destellos aportan calidez al pelo y crean un contraste con los matices fríos del iris. Además, te permiten llevar un rubio sin necesidad de hacerte un cambio drástico.

Negro: Para quienes prefieren una transformación intensa, el color negro es infalible. Y es que el cabello oscuro marca una diferencia evidente con el azul, haciendo que la mirada gane protagonismo.

Castaño chocolate: Si buscas oscurecer tu cabello sin llegar al negro, este tono ofrece un punto intermedio. Otra ventaja es que permite conseguir un resultado más natural que una coloración intensa.

Cobrizo: Sus matices anaranjados lo colocan dentro de la gama cálida, la cual contrasta visualmente con el azul. Esa diferencia puede intensificar la mirada y, simultáneamente, darle una apariencia atrevida a tu look.

Rubio beige: Para las amantes del cabello luminoso. Se trata de una tonalidad que combina matices cálidos y fríos de manera balanceada, lo que acompaña la claridad natural de los ojos azules.

Un nuevo color de cabello puede ser suficiente para descubrir los matices de tus ojos. Foto: Imagen generada con IA

¿Qué color de cabello complementa los ojos miel y avellana?

Finalmente, los ojos miel y avellana esconden una mezcla de tonalidades que pueden ir desde el dorado y el ámbar hasta destellos verdes o marrones.

Esa variedad les permite jugar con diferentes tonos de pelo, teniendo como mejores opciones:

Castaño: Ideal para una apariencia natural pero renovada. Tal como lo indica L’Oréal, los matices rojizos de los castaños pueden destacar los reflejos ámbar de este tipo de ojos.

Rubio crema: Su apariencia clara puede crear un contraste con el iris, convirtiéndolo en la mejor alternativa para quienes quieren iluminar su melena discretamente.

Avellana: Este tinte posee matices rojizos que aportan dimensión al look, y hacen que los reflejos de los ojos sean más perceptibles.

Cobrizo: Si buscas un cambio con personalidad, sus reflejos anaranjados y rojizos son tus mejores aliados.

Caramelo: Debido a que cuenta con reflejos dorados, acompaña los matices miel y ámbar del iris, proyectando una imagen romántica.

Chocolate cálido: Si disfrutas los looks con cabello oscuro, esta tonalidad te aporta profundidad y calidez.

Tu mirada destaca al natural, ahora sólo te falta encontrar el color de cabello que la acompañe. Foto: Imagen generada con IA

Con esta guía, ya te encuentras más que lista para agendar una cita con tu estilista de confianza y renovar tu color de cabello.

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