Cuando pensamos en un cambio de look, automáticamente se nos viene a la mente la decoloración. Pero no imaginamos el daño que este procedimiento le puede ocasionar al cabello,

Ese daño suele ser más profundo en el pelo oscuro, puesto que por su naturaleza no es fácil modificarlo. Sin embargo, existen alternativas para aclarar su tono sin afectar su salud, y aquí te las compartimos.

¿Qué tinte usar en el cabello oscuro para no decolorarlo?

De acuerdo con un artículo de Garnier, la decoloración es un proceso que tiene por objetivo eliminar los pigmentos naturales del cabello.

No obstante, dicho procedimiento implica el uso de químicos, que pueden alterar la fibra capilar y hasta afectar la melanina. Otros riesgos son la deshidratación, mayores probabilidades de quiebre y caída.

Cambiar de look no significa tener que sacrificar la salud de tu cabello. Foto: Unsplash

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Pero si tu pelo nunca ha sido sometido a un procedimiento de teñido o decoloración, debes saber que por estar en su estado natural puede aclararse con ayuda de un tinte permanente.

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En cabellos oscuros (como el negro, marrón y chocolate) es preferible elegir tintes dos o tres tonos más abajo. Con eso es suficiente para que el peróxido y los pigmentos aclaren su color.

Según los expertos de L’Oréal, las mejores opciones para teñirlo son:

Borgoña

Rojo profundo

Violeta

Castaño claro

Caoba

Por el contrario, si tu pelo es oscuro pero se encuentra previamente teñido, no se recomienda aplicarle un color claro porque debajo pueden salir reflejos de otras tonalidades.

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En este caso, es necesario acudir a un salón de belleza para hacer el barrido de color. Y eso también implica el uso de químicos.

Atrévete a cambiar tu tono sin despedirte de tu cabello saludable. Foto: Unsplash

¿Cómo aplicar un tinte sobre un cabello oscuro natural?

Si tienes un cabello oscuro natural (no procesado) y quieres aplicar uno de estos tintes para aclararlo, Wella Professionals recomienda seguir las instrucciones de la caja del producto para lograr el resultado deseado y, sobre todo, respetar los tiempos de reposo:

Tiñe tu pelo sin lavarlo

Divide o secciona el cabello para lograr que el tinte llegue a todas las hebras

llegue a todas las hebras Coloca un poco de vaselina en la piel para no mancharla

Preparara el producto, mezclando el pigmento con el peróxido

Agita bien el tinte antes de colocarlo

Realiza la aplicación por secciones, manteniendo una distancia considerable para no irritar tus ojos

Cuando termines, deja que el tinte repose el tiempo indicado por la marca (normalmente va de 25 a 30 minutos)

Enjuaga el producto, pero no uses shampoo dentro de las 24 horas posteriores

Coloca acondicionador y deja secar al aire libre. Listo.

Cambiar de look no significa sacrificar la salud de tu cabello; al contrario, puedes lograr una transformación completa sin someterlo a químicos agresivos.

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