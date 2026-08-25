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Monterrey. – La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León llevó a cabo un cateo en el Colegio Tonalli, al sur de Monterrey, por los presuntos delitos sexuales y trata de personas.
El despliegue se realizó cerca de las 05:00 horas en el plantel educativo ubicado en la comunidad de El Uro, a unos 300 metros de la Carretera Nacional.
Durante la diligencia peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones aseguraron teléfonos celulares y equipo de cómputo.
La investigación estaría a cargo de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, de acuerdo con información extraoficial.
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Las autoridades indagan hechos que podrían estar relacionados con los delitos señalados, aunque hasta ahora no se han dado a conocer públicamente mayores detalles sobre la carpeta de investigación.
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Durante la intervención ministerial, los agentes localizaron y aseguraron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y equipo de cómputo, que serán integrados a las indagatorias.
El operativo se llevó a cabo mientras trabajadores del plantel se encontraban en el lugar para realizar actividades relacionadas con la preparación del próximo ciclo escolar.
Hasta el momento, la Fiscalía de Justicia de Nuevo León no ha precisado si existen personas detenidas como resultado del cateo ni ha informado sobre posibles órdenes de aprehensión relacionadas con el caso.
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