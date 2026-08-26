Udin Dhunga.- Gigantescas inundaciones repentinas en Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet (China), han dejado por lo menos 95 muertos y 309 personas desaparecidas, incluidos cientos de turistas, además de causar daños generalizados en aldeas e infraestructura, reportaron las autoridades.

La identificación de los fallecidos todavía no ha concluido, mientras continúan las labores para determinar el número total de víctimas y los daños provocados por el desastre, informó en un comunicado el Gobierno nepalí.

Funcionarios dijeron que se reportó la desaparición de decenas de turistas, incluidos 291 de países como India, Estados Unidos, Reino Unido y Malasia.

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos, de acuerdo con funcionarios.

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“Hemos pedido tanto a India como a China que nos ayuden en las labores de rescate”, indicó Sasmit Pokharel, portavoz del gobierno nepalí.

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Decenas de edificios, camiones y furgonetas quedaron sepultados bajo montones de lodo en el distrito de Nuwakot, una de las zonas más afectadas. Funcionarios emitieron avisos a residentes de varios distritos de Nepal y pidieron que se alejaran de las riberas de los ríos Bhotekoshi, Trishuli y Narayani.

La junta de turismo de Nepal señaló que la mayoría de los desaparecidos probablemente eran turistas de India y de la diáspora india en peregrinación al monte Kailash en el Tíbet, un sitio sagrado para los hindúes.

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El gobierno surcoreano apuntó que ciudadanos suyos que trabajaban en la construcción de una planta hidroeléctrica en Nepal estaban entre los desaparecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Malasia sostuvo que su embajada en Katmandú ha recibido reportes de agencias de viajes de que habían perdido contacto con 11 malasios en el distrito de Rasuwa, duramente golpeado por las inundaciones.

Rasuwa registró inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Nueve personas perdieron la vida y se registraron daños en infraestructura crítica, incluyendo un puente que conecta ambos dos países.

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Expertos climáticos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, señalaron que la inundación repentina del miércoles pudo tener su origen en una avalancha procedente de un glaciar.

El río Lhende Khola, un afluente del río Bhotekoshi, registró su máximo nivel de crecida el miércoles, señalaron.

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“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses. Esta vez, el detonante fue una avalancha de hielo y roca procedente de un glaciar del lado nepalí que bloqueó el río y liberó una súbita crecida aguas abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

“Debido al calentamiento atmosférico en el Himalaya, la alerta temprana es la primera línea de adaptación”, añadió.

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La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano. Las investigaciones han mostrado que los fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las olas de calor, las lluvias intensas y el derretimiento de los glaciares, se han vuelto más frecuentes en la región.

Investigadores de Katmandú hallaron hace poco que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.

Al menos tres muertos y 265 desaparecidos en territorio chino

Al menos tres personas murieron y otras 265 permanecen desaparecidas en territorio chino tras la violenta riada registrada este miércoles en el condado tibetano de Gyirong (suroeste), en la frontera con Nepal, según un primer balance distribuido por el medio estatal CCTV.

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China movilizó a cientos de efectivos y maquinaria pesada para las tareas de rescate tras la riada.

El presidente chino, Xi Jinping, señaló la prioridad de "hacer todo lo posible" para rescatar a las personas desaparecidas y reducir al máximo las víctimas, después de que este miércoles una enorme riada golpeara la zona fronteriza entre el distrito nepalí de Rasuwa y el condado chino de Gyirong.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, principal órgano de planificación económica del país) anunció una partida de emergencia de 100 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares) para apoyar la recuperación de infraestructuras y servicios básicos en las zonas afectadas.

Según la televisión estatal CCTV, las autoridades activaron una respuesta nacional de segundo nivel ante desastres y desplegaron 249 miembros de equipos de rescate contra incendios, además de 325 efectivos de compañías estatales especializadas en ingeniería y obras, acompañados de maquinaria para despejar carreteras y facilitar las operaciones.

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