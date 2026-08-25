La economía nacional marchó menos rápido de lo previsto originalmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

México creció 1.4% entre abril y junio en comparación con los tres primeros meses del año, indica la segunda revisión del Producto Interno Bruto (PIB) que se presentó este lunes.

El resultado quedó por debajo del avance de 1.5% que se dio a conocer el 30 de julio pasado. Sin embargo, se trata del mejor desempeño desde principios de 2022.

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El Inegi, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios se elevaron 1.4%, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.

La industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, aumentó 1.6%; mientras que las actividades agropecuarias se aceleraron 2.4%, aunque este sector representa sólo 4% del PIB total.

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La actividad ganó dinamismo durante el segundo trimestre y los indicadores oportunos apuntan a que esta mejoría podría continuar durante el tercero, mientras la inflación se mantiene contenida, indicó la Secretaría de Economía mediante un comunicado.

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“Es una señal positiva que el crecimiento se haya dado en las tres grandes actividades, porque muestra una expansión más amplia y equilibrada de la economía”, señaló la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard.

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El 11 de junio se inauguró el Mundial de Futbol y México fue sede de 13 partidos, cuya derrama económica total estimada ascendió a 65 mil millones de pesos, según la Secretaría de Turismo.

El evento impulsó actividades como turismo, hospedaje, restaurantes, transporte y comercio, así como algunas obras de infraestructura, mencionó el director de Análisis en Valdez Capital, Carlos Hernández García.

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Desde su punto de vista, el resultado del PIB no obedeció sólo a un factor temporal como el Mundial, sino también a una mejora en sectores exportadores estratégicos.

“El dinamismo responde a la fortaleza de la demanda externa, especialmente en industrias vinculadas a la producción de insumos para infraestructura tecnológica e inteligencia artificial”, comentó el especialista.

Analistas de Banamex proyectan que el PIB se expandirá 1.3% durante todo 2026 y 1.8% en 2027.

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Estiman que el resto del año persistirá una tendencia de crecimiento moderado en la actividad productiva, a medida que el gasto público se incremente como está presupuestado, la política monetaria termine de transitar de restrictiva a neutral, la moderación del entorno de incertidumbre respecto a lo observado en 2025 incentive cierta recuperación de la inversión privada, continúe el impulso de las exportaciones de México, la actividad petrolera consolide su estabilización y persista la recuperación en la creación de empleos formales.

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