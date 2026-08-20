El próximo viernes 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo, una fecha que abre una oportunidad para celebrar a los adultos mayores y aprovechar los descuentos del INAPAM en distintos establecimientos.

Descuentos INAPAM 2026. Foto: Pexels

Si el plan es consentir a los abuelos con algo más que una comida familiar o un regalo, hay negocios del Estado de México donde pueden conseguir ropa, zapatos, accesorios e incluso joyería a un precio preferencial al presentar su credencial vigente.

El dato que puede interesar a más de una familia es que algunas de estas promociones llegan hasta 20% de descuento, de acuerdo con el Directorio Oficial de Beneficios del INAPAM publicado por el Gobierno de México.

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¿Qué descuentos del INAPAM hay en el Estado de México?

El directorio contempla distintos establecimientos del Edomex que ofrecen tarifas preferenciales a las personas adultas mayores que cuentan con una credencial del INAPAM vigente.

Las promociones no se concentran en un solo municipio. Hay opciones para quienes buscan ropa, calzado, accesorios o joyería, por lo que el beneficio puede resultar útil para los adultos que deseen adquirir algo por el Día del Abuelo 2026; para los nietos que deseen llevarlos a que ellos escojan algo, o simplemente para los adultos mayores que quieran estar enterados donde acudir los demás días del año.

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Descuentos del INAPAM. Foto: Unsplash

En Acambay de Ruiz Castañeda, por ejemplo, aparece Novedades Eli, tienda de ropa ubicada en Alfonso Navarrete No. 10, colonia Centro. Ahí se ofrece 5% de descuento en el total de las prendas adquiridas.

Para quienes prefieran comprar zapatos, en el mismo municipio se encuentran Zapatería Acambay y Zapatería Bony, establecimientos donde se contempla un 5% de descuento en la compra total de calzado.

¿Dónde hay descuentos del INAPAM para ropa, zapatos y joyería?

En Atlacomulco, el beneficio también alcanza a quienes buscan un regalo distinto. Joyería Arleth, ubicada en Portal Venustiano Carranza, ofrece a los adultos mayores 15% de descuento sobre el total de la compra.

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En ese mismo municipio se encuentra Suburbia, ubicada en Circuito Vial Jorge Jiménez Cantú, donde se contempla un 5% de descuento para las personas que presenten su tarjeta del INAPAM.

Mientras tanto, en Chicoloapan, quienes busquen camisas pueden acudir a Outlet de Camisas, localizado en Hidalgo No. 8. El establecimiento aparece en el directorio con un 20% de descuento, uno de los porcentajes más altos entre las opciones mencionadas.

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¿Qué negocios tienen descuento del INAPAM en Coacalco?

En Coacalco de Berriozábal, las mujeres adultas mayores tienen una alternativa en Accesorios para Dama Magos, ubicado en el mercado de Villa de las Flores, local No. 181 C. El descuento señalado es de 10%.

Además, en este municipio también es posible encontrar establecimientos de Suburbia con un 5% de descuento en la compra total.

La misma cadena aparece con este beneficio en Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huehuetoca, Ixtapaluca, La Paz, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez y Nezahualcóyotl.

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Sin embargo no son los únicos, por lo que para conocer el resto de los establecimientos y beneficios disponibles, se puede consultar el Directorio Oficial de Beneficios del INAPAM del Gobierno de México.

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