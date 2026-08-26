La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que no se reportan hasta la mañana de este miércoles 26 de agosto personas mexicanas afectadas por las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nepal.

La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, indicó que da seguimiento a estos hechos registrados en la frontera con China y se mantiene atenta a la situación de las y los connacionales a quienes pidió atender las indicaciones de las autoridades locales.

“Expresamos nuestras condolencias a las familias de las víctimas de esta tragedia. La Cancillería, a través de la embajada de México en India, permanece atenta de las y los connacionales en el área. Al momento, no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas”, indicó.

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“Se recomienda a las y los connacionales en Nepal atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial”, añadió.

Ante cualquier emergencia, la SRE pidió contactar a la embajada mexicana en India a través del número +91 97177 20003.

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