Esta tarde, la Comisión de Elecciones de Morena designó a Santiago Nieto, exdirector general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como coordinador de su partido en Querétaro.

Dicha designación es el proceso previo a otorgar la candidatura a la gubernatura, una vez que inicie oficialmente el proceso electoral de 2027.

El anuncio fue encabezado por la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y la titular de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández.

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El nombramiento se realizó mediante encuestas que no fueron publicadas, y sólo fueron mostradas en privado a los participantes en el método partidario para elegir a sus candidatos del próximo año.

Al hacer uso de la palabra, Nieto manifestó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aseguró que “Querétaro merece un nuevo rumbo”.

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“Me comprometo a llevar con honestidad y responsabilidad a Querétaro este proceso para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación (...) Queremos un Querétaro ambientalista, científico, humanista, donde respeten los derechos”, expresó.

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