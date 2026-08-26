El expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expresó su preocupación de que las campañas anticipadas, la permisividad de las autoridades electorales y los cambios en materia de fiscalización que se han observado recientemente deterioren la equidad rumbo a las elecciones de 2027.

En la inauguración del seminario “Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia”, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, enfatizó que las y los mexicanos debemos exigir que la contienda del próximo año se desarrolle en condiciones de cancha pareja.

El exconsejero presidente del INE sostuvo que si bien no hubo fraude electoral en 2024, si se trató de las elecciones más inequitativas de los últimos 20 años.

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Dijo que actualmente su preocupación es que “a partir, no de reformas legales, sino de una serie de prácticas y, sobre todo, de cambios de criterio y de condescendencias de las autoridades electorales, hoy el tema de la equidad en las condiciones de la competencia nuevamente debe ser objeto de discusión y de análisis público”.

Lorenzo Córdova lamentó que ni el INE ni el Tribunal Electoral apliquen la ley para evitar las campañas anticipadas a través de las llamadas “coordinaciones para la defensa de la transformación” que impulsa Morena y que han comenzado a replicar el PAN y el PRI.

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“Hace tres años se autorizó, se avaló por parte de las autoridades electorales, lo que hoy en día sabemos es una burla flagrante a la ley.

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“¿O de veras creen creen que los tres coordinadores de la transformación que ayer fueron designados, más los que se sumen hoy y mañana, y luego los que vengan del PAN y del PRI, que ya están en sus procesos internos, son realmente figuras ajenas a la competencia electoral? ¿Se atreverá el Consejo General del INE, y luego el Tribunal, a decir, perfecto, qué bueno que nombraste estos coordinadores, nada más que eso los impide para ser candidatos porque esos sí serían actos anticipados de precampaña? No lo sé, no creo”, señaló.

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Lorenzo Córdova en el seminario “Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia”, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Afirmó que en el tema de la fiscalización, los cambios de criterio hoy prácticamente han cambiado radicalmente las reglas de fiscalización.

Recordó que casos como el que “en su momento le costaron muchísima rispidez y confrontación” al INE con actores políticos e incluso con el gobierno, como el de Félix Salgado Macedonio, inhabilitado por no presentar su informe de gastos de precampaña, “fueron dejados pasar”.

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Explicó que la no presentación de informes, “que la ley prohíbe con la cancelación de registros y que en su momento se aplicó puntualmente. Es criticable eventualmente el el criterio y la interpretación. En 2024 ya no se aplicaron”.

El expresidente del INE señaló que estas son preocupaciones genuinas que vale la pena subrayar y enfatizar “para exigir que la contienda de 2027 vuelva a ser una contienda que se dé en condiciones de cancha pareja”.

Recordó que desde que Vicente Fox inició una campaña anticipada a la mitad de su sexenio como gobernador, tres años antes de la campaña y de las elecciones presidenciales, “y logró posicionarse como el candidato que se había comido a su partido en los procesos internos para definir al postulado a la Presidencia de la República, el tema de los tiempos se convirtió en un elemento central para garantizar condiciones de equidad”.

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Destacó que en ese entonces se creó la figura de las precampañas como un mecanismo y un espacio temporal en el cual los partidos desarrollan sus procesos internos para definir las candidaturas, y que tiene tiempos definidos para todos los partidos para evitar que el proselitismo anticipado colocara a algunos contendientes en una situación de ventaja, lo que actualmente se ha permitido con interpretaciones de la ley.

Lorenzo Córdova en el seminario “Proceso electoral 2026-2027: condiciones de equidad en la competencia”, que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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