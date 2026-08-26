Después de que anunció que alistaba una propuesta de reforma para que la persona titular del Ejecutivo federal y gobernadores no tuvieran doble nacionalidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que la iniciativa es para cerrar la puerta al injerencismo.

-“¿Se busca cerrar una posible puerta al injerencismo?”, le cuestionó EL UNIVERSAL.

-“Sí, así de claro”, respondió la Mandataria.

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En su conferencia mañanera de este miércoles 26 de agosto en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que las mexicanas y los mexicanos no han permitido mayor injerencia en las decisiones que solo le competen a nuestro país.

“Hay Presidentes, recientemente elegidos en otros países, que tienen doble nacionalidad. Yo creo que todas y todos los mexicanos estamos de acuerdo que para ser Presidente de México, presidenta de México, pues solamente debe ser mexicano", expresó.

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“Que para ser gobernadora o gobernador, porque ha habido gobernadores con doble nacionalidad, pues lo más importante es la defensa de la nación y la patria”, sostuvo.

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“Cuando tienes doble nacionalidad, pues te identificas con dos naciones. Muchos mexicanos y mexicanas pueden tener doble nacionalidad, incluso triple nacionalidad, es factible; el asunto es si quiere ser Presidente o quiere ser gobernadora, gobernador, ahí me parece que debe quedar claro que solamente debes tener una nacionalidad que es la mexicana”, añadió.

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Apuntó que la Consejería Jurídica de Presidencia ya trabaja en la iniciativa: “Ya lo están redactando y la vamos a enviar, para ver si es aceptada y ya vamos a ver quién vota a favor y quién encuentra”.

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