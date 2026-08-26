Sin mostrar los resultados de las encuestas que se llevaron a cabo, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena dio a conocer los primeros nombres de sus coordinadores estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, Colima y Campeche.

En una presentación que no incluyó los resultados de las encuestas, que afirman se realizaron, ni los números que obtuvieron cada uno de los aspirantes, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, destacó la unidad en la que se están dando estos nombramientos.

Defendió que los resultados de las encuestas para definir a quiénes serán sus coordinadores estatales son privados porque se trata del proceso interno.

Hernández Mora también aseguró que “ha sido el proceso más transparente” de designación de futuros candidatos que ha tenido el partido, y dejó a una discusión posterior e interna del partido la posibilidad de dar a conocer dichas encuestas.

En entrevista, se le cuestionó por otros procesos, como en 2023, cuando el partido —entonces a cargo de Mario Delgado, hoy titular de la SEP— publicó abiertamente los resultados de las encuestas con sus diferentes mediciones, incluso de las encuestas espejo.

“Nunca las hemos dado a conocer, es un proceso interno del partido (…) bueno, en algunos procesos, pero no en todos. Se los presentamos a los aspirantes, vamos a valorar [hacerlas públicas] en la Comisión de Elecciones”, señaló Hernández Mora.

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Al preguntarle sobre la lista total de aspirantes que se inscribieron al proceso interno, la cual tampoco fue transparentada pese a que se prometió hacerlo en junio, aseguró que “no hay ningún partido con un proceso tan transparente como Morena”.

“También tenemos que blindar jurídicamente y políticamente nuestro [proceso]. Vamos a valorar, al final del proceso, si las hacemos públicas las listas y los números”, agregó.

Nora Ruvalcaba en Aguascalientes

La primera nombrada para convertirse eventualmente en candidata de la alianza entre Morena, PT y PVEM en Aguascalientes fue Nora Ruvalcaba, quien estuvo apoyada por dos de sus compañeras de proyecto, quienes también compitieron en la encuesta para ser coordinadoras.

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Durante la presentación de Ruvalcaba como coordinadora estatal de Morena en Aguascalientes, tanto su partido como el Partido Verde Ecologista destacaron su trayectoria como docente y abogada, así como su participación en la administración pública.

Arturo Escobar, coordinador de alianzas del Partido Verde, comentó que su partido reconoce la trayectoria y liderazgo de Nora Ruvalcaba, por lo que acompañarán su eventual postulación a la gubernatura.

“A partir de aquí el partido se suma a la coordinadora, estaremos trabajando todos los días para mostrar una cara muy competitiva hacia 2027”, destacó.

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Pablo Gutiérrez en Campeche

En segundo lugar, la alianza de la 4T presentó a Pablo Gutiérrez Lazarus, actual alcalde de Ciudad del Carmen, como su coordinador de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Campeche.

“Hemos tomado la decisión con base en la decisión que el pueblo de Campeche ha tomado en reconocer en la figura de Pablo Gutiérrez quien represente a nuestro movimiento en las tareas organizativas hacia la elección”, dijo Ariadna Montiel en su discurso.

Destacó que, como alcalde, Gutiérrez Lazarus enfrentó al gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, hoy líder nacional del PRI.

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Por su parte, el nombrado coordinador destacó que su objetivo es trabajar por el estado, como lo ha hecho en Ciudad del Carmen.

Rosi Bayardo en Colima

La tercera nombrada como coordinadora de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional fue Rosi Bayardo en Colima, alcaldesa con licencia de Manzanillo y cercana a la gobernadora Indira Vizcaíno.

En su presentación, aunque ya no estuvieron los representantes del Partido Verde y Partido del Trabajo, Citlalli Hernández destacó que la alianza en un principio se mantiene, pero los aliados tienen la potestad de continuar con procesos internos de destinación de manera independiente.

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Se espera que hoy Morena continúe con la presentación de coordinadores estatales. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, anunció que ofrecerá un mensaje a medios de comunicación este miércoles.

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