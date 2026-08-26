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El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) determinó que el evento registrado inicialmente este miércoles como un terremoto de magnitud 4.4 en Nepal fue en realidad generado por un deslizamiento de tierra, en medio de un desastre que ha dejado más de un centenar de muertos.
El USGS, con sede en Virginia, explicó en una actualización a las 02:52 GMT que un análisis adicional de las ondas sísmicas de largo período mostró que la energía sísmica no fue producida por un terremoto.
El USGS actualizó el evento a magnitud 5.2, clasificado como deslizamiento, y situó su origen a unos 55 kilómetros al noroeste de Kodari, Nepal.
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La ubicación del evento fue estimada a partir de imágenes satelitales, detalló.
El organismo había situado inicialmente el evento a unos 77 kilómetros al noroeste de Kodari, cerca de la frontera con China, y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.
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La riada en Nepal ha golpeado con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que deja, por el momento, al menos 98 muertos y casi un millar de desaparecidos.
Investigan a funcionarios del Servicio Secreto por posible "conducta indebida"; les imponen licencia administrativa
desa/mcc
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