El jueves 27 de agosto de 2026, la población de América y parte de Europa presencia un eclipse lunar parcial con un 96 % de cobertura, evento astronómico que inicia desde la tarde del 27 y se extiende hacia la madrugada del viernes 28.

Ante la expectativa generada por este fenómeno celestial, miles de entusiastas en la Ciudad de México buscan los sitios idóneos para disfrutar la observación sin inconvenientes.

Durante un eclipse lunar, la Luna toma un tono rojizo. Foto: Freepik

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De acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), este fenómeno ocurre debido a una alineación imperfecta entre el Sol, la Tierra y la Luna, lo cual provoca que la superficie lunar atraviese de forma parcial la umbra de nuestro planeta.

La agencia espacial estalmente el jueves 27 de agosto a las 19:23 horas, alcanzando su punto máximo a las 22:12 horas y concluyendo a las 01:01 horas del viernes 28 de agosto.

Sedes alternativas en la CDMX, puntos foráneos y consejos prácticos

Además del programa gubernamental en los centros comunitarios PILARES, diversas instituciones académicas, museos y parques naturales ofrecen alternativas óptimas para la observación astronómica:

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Planetario Luis Enrique Erro (IPN, Gustavo A. Madero): El Instituto Politécnico Nacional habilitará telescopios y actividades divulgativas gratuitas en la explanada del recinto en un horario de 20:00 a 22:00 horas.

El telescopios y actividades divulgativas gratuitas en la explanada del recinto en un horario de 20:00 a 22:00 horas. Universum, Museo de las Ciencias (UNAM, Coyoacán): La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM coordinará actividades y charlas de observación con telescopios en el área de las islas de Ciudad Universitaria.

La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la coordinará actividades y charlas de observación con telescopios en el área de las islas de Ciudad Universitaria. Bosque de Chapultepec (Alcaldía Miguel Hidalgo): Espacios abiertos como la explanada del Castillo de Chapultepec y la terraza del Audiorama brindan zonas despejadas para la apreciación del fenómeno.

Espacios abiertos como la explanada del Castillo de y la terraza del Audiorama brindan zonas despejadas para la apreciación del fenómeno. Planetario de Chimalhuacán (Estado de México): Ubicado en la cabecera municipal, este centro científico ofrecerá una jornada nocturna de observación telescopios de 20:30 a 23:59 horas.

Ubicado en la cabecera municipal, este centro científico ofrecerá una jornada nocturna de observación telescopios de 20:30 a 23:59 horas. Parque Nacional Desierto de los Leones y Parque Nacional Cumbres del Ajusco: Por su altitud y alejamiento de la mancha urbana, estos parajes boscosos representan los mejores puntos naturales fuera del centro urbano para reducir la contaminación lumínica.

Eclipse Lunar 2025: esta es la hora exacta de la Luna de Sangre; así se verá. Foto: Generada con IA

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Respecto a las medidas de seguridad y mejores técnicas de observación, especialistas del Museo de Historia Natural del Reino Unido aclaran que este tipo de eventos no requieren filtros especiales ni gafas de protección, a diferencia de los eclipses solares. Por su parte, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM sugiere seguir estas recomendaciones para optimizar la experiencia:

Aprovechamiento del equipo: El evento es visible a simple vista , pero el uso de binoculares o telescopios pequeños permite apreciar con mayor claridad los detalles de los mares y cráteres lunares bajo la sombra terrestre .

El evento es visible a simple , pero el uso de binoculares o telescopios pequeños permite apreciar con mayor claridad los detalles de los mares y cráteres lunares bajo la sombra . Consejos para fotografía: Para registrar el evento con teléfonos o cámaras, astrónomos recomiendan utilizar un tripié, desactivar el enfoque automático y evitar la exposición automática para ajustar manualmente los cambios bruscos de brillo en el satélite.

Para registrar el evento con o cámaras, astrónomos recomiendan utilizar un tripié, desactivar el enfoque automático y evitar la automática para ajustar los cambios bruscos de brillo en el satélite. Condiciones del entorno: Buscar lugares elevados, alejados del alumbrado público directo y con la vista despejada hacia el oriente y el cenit, evitando obstrucciones causadas por edificios o vegetación alta.

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