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El Departamento de Justicia estadounidense informó que "un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó hoy una acusación formal contra Ramón Álvarez Ayala, de 44 años, y Rafael Álvarez Ayala, de 42 años, ambos de nacionalidad mexicana, por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con el fin de importarlas a Estados Unidos y por posesión de un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, para facilitar el delito de narcotráfico".
Añadió que el R1 y el R2 "eran comandantes regionales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán, México". “El Departamento de Justicia está comprometido con la eliminación total de los cárteles de la droga y las organizaciones criminales transnacionales”, declaró el fiscal General Adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia. “Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”.
Los hermanos Álvarez Ayala están acusados de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina para su importación a Estados Unidos entre 2004 y diciembre de 2023, así como de usar, portar, exhibir y disparar un arma de fuego, incluyendo una ametralladora, en relación con la conspiración de narcotráfico. De ser declarados culpables, cada uno de los Álvarez Ayala se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas.
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“Cada acusación formal presentada contra miembros de cárteles del narcotráfico, como el CJNG, envía un mensaje claro: la DEA está comprometida y enfocada en desmantelar organizaciones terroristas violentas y despiadadas”, declaró Cindy Marx, agente especial a cargo y subdirectora del Centro Nacional de Coordinación de la División de Operaciones Especiales de la Agencia Antidrogas (DEA). “Utilizando todos los recursos proporcionados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, la DEA persigue a los líderes, facilitadores, financistas y cómplices corruptos de organizaciones narcoterroristas y los lleva ante la justicia en Estados Unidos a niveles sin precedentes”.
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