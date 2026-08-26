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Este miércoles, por segundo día consecutivo, la Alameda Central y sus calles aledañas amanecieron sin protestas por parte de grupos de comerciantes que no están de acuerdo con los lineamientos de reordenamiento.
El fin de semana y el lunes se montó un tianguis improvisado por parte de los inconformes sobre avenida Juárez e Hidalgo, pero desde ayer la circulación vial permanece constante en esta zona.
Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que los pasillos y fuentes se mantienen libres para los transeúntes, por lo que no hay presencia de ambulantaje. Sin embargo, en la periferia, sobre Ángel Peralta y la banqueta junto a avenida Juárez, se colocaron colectivas feministas para vender sus productos con mantas sobre el suelo.
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La Plaza de la Solidaridad también está libre de comercios en vía pública, donde usualmente se dejaban colocados puestos y carpas blancas semifijas, a pesar de los días de descanso del ambulantaje.
A lo largo del parque se mantiene la presencia de elementos de las Secretarías de Gobierno, así como de Protección Ciudadana.
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Este martes, el secretario de Gobierno local, César Cravioto, indicó que continuarán todos los días con este operativo para regular el comercio en la zona.
“Todos los días, el equipo de la @SeGobCDMX está en territorio cuidando la zona para mantener el comercio en orden y lograr que el espacio público esté al 100 para la ciudadanía”, publicó el funcionario en sus redes sociales.
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JACL/cr
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