El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO) ofreció una disculpa pública a la familia de Julio César Cervantes Cabañas por haber entregado su cuerpo al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El acto forma parte de la recomendación 09/2025 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM).

Durante el acto de disculpas realizado en la sede de la CDHCM, la madre de Julio César, Laura Cabañas, dijo que estuvo buscando a su hijo durante tres años en diversos estados de la República.

Hasta el primero de noviembre de 2024, cuando recibió noticias del paradero de Julio, pero el cuerpo había sido donado al IPN. | Foto: Especial.

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"No obstante, nos enfrentamos a numerosas omisiones por parte de las autoridades", señaló.

Fue hasta el primero de noviembre de 2024 cuando recibió noticias del paradero de Julio, pero el cuerpo había sido donado al IPN.

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"Por qué nadie pudo realizar la identificación de mi hijo? ¿Por qué nadie pudo informarme que mi hijo había sido localizado?", cuestionó durante la disculpa pública.

Durante el acto de disculpas realizado en la sede de la CDHCM, la madre de Julio César, Laura Cabañas, dijo que estuvo buscando a su hijo durante tres años en diversos estados de la República. | Foto: Especial.

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Por su parte, el director del INCIFO, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, afirmó que la disculpa representa una oportunidad para reconocer el daño causado, reivindicar la memoria de Julio y expresar un compromiso institucional para la no repetición de hechos como estos.

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"Reconocemos que existieron deficiencias en los procesos de identificación humana, en la confronta y aprovechamiento de la información disponible para establecer oportunamente la identidad de Julio César Cervantes Cabañas", dijo Cervantes Arroniz.

Tras el ofrecimiento de la disculpa pública, la presidenta de la CDHCM expresó que con lo ocurrido se vulneró el derecho de Julio a ser buscado, así como el de su familia a conocer la verdad, tener información, recuperar a su hijo y preservar su memoria.

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JACL/cr