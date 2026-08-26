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Culiacán, Sin. - Un juez de control y enjuiciamiento dictó una pena de más de 118 años de prisión a Álvaro “N”, por los delitos de secuestro agravado y violación, a cuya víctima la mantuvo en el interior de una cisterna.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que, aunque el artículo 29 del Código Penal del Estado fija en 70 años de duración máxima la pena de prisión, el sentenciado deberá cumplir la condena a la que fue sentenciado.
De acuerdo a las investigaciones y datos de prueba que se presentaron, los hechos tuvieron lugar en el mes de septiembre del 2018, en la ciudad de Culiacán, cuando la víctima fue citada bajo engaños y privada de su libertad, mantenida en cautiverio dentro de una cisterna.
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Durante su cautiverio, la víctima fue objeto de agresiones físicas, verbales y de índole sexual y además se le exigía la entrega de dinero a cambio de su libertad. Fue rescatada por elementos policiacos tras ocho días de secuestro.
El Juez de control y enjuiciamiento emitió un fallo condenatorio al imputado Álvaro “N”, al cual, en audiencia individualizada de sanciones, le impuso una pena total de 118 años, cuatro meses y 24 días de prisión.
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De esta condena, 95 años, corresponden al delito de secuestro agravado; 23 años, cuatro meses y 24 días por el delito de violación y además tendrá que cubrir una multa de un millón 402 mil 72 pesos, por concepto de multas y reparación del daño psicológico y material.
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dmrr/cr
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