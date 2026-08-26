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Nepal sufrió este miércoles un gran deslave e inmensa inundación que golpeó con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que ha dejado, hasta el momento más de 90 muertos y cientos de desaparecidos.
El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos.
La masa de agua golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.
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Decenas de edificios de varios pisos, camiones y furgonetas quedaron sepultados bajo vastas cantidades de lodo en el distrito de Nuwakot, una de las zonas más afectadas.
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Decenas de imágenes muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente.
Al menos 80 puentes fueron destruidos, 35 eran vehiculares y 45 colgantes peatonales.
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Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se ha aludido a un terremoto que ha podido causar esta emergencia.
El primer ministro indio Narendra Modi habló con el primer ministro de Nepal Balendra Shah y ofreció ayuda. “India está preparada para proporcionar a Nepal todo tipo de asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando estrechamente las labores de rescate y socorro”, dijo Modi en una publicación en redes sociales.
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La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal.
La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano.
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Investigadores de Katmandú hallaron a principios de este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.
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