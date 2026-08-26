Nepal sufrió este miércoles un gran deslave e inmensa inundación que golpeó con fuerza el norte del país, especialmente el distrito de Rasuwa, en la provincia de Bagmati, cerca de la frontera con el Tíbet, en China, y que ha dejado, hasta el momento más de 90 muertos y cientos de desaparecidos.

Inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos. Foto: AP / Niranjan Shrestha

El río Bhotekoshi se desbordó alrededor de las 9 de la mañana del miércoles y destruyó varias aldeas, además de carreteras y proyectos hidroeléctricos.

La masa de agua golpeó con especial fuerza Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales. El agua llegó también a territorio chino.

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Inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos. Foto: AP / Niranjan Shrestha

Decenas de edificios de varios pisos, camiones y furgonetas quedaron sepultados bajo vastas cantidades de lodo en el distrito de Nuwakot, una de las zonas más afectadas.

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Decenas de imágenes muestran cómo pequeños pueblos enteros, embalses, puentes y otras infraestructuras son arrasadas completamente.

El gobierno de Nepal ordenó movilizar helicópteros del Ejército y de empresas privadas para rescatar a heridos y personas atrapadas, trasladarlas a lugares seguros y desplegar todos los recursos necesarios en la zona. Foto: AP / Niranjan Shrestha

Al menos 80 puentes fueron destruidos, 35 eran vehiculares y 45 colgantes peatonales.

El río Bhotekoshi se desbordó en Nepal tras una avalancha, destruyendo aldeas, proyectos hidroeléctricos y carreteras. Tomada de video

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Las autoridades siguen evaluando el origen de la riada, ya que en un primer momento se contempló como posibilidad un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet, pero también se ha aludido a un terremoto que ha podido causar esta emergencia.

Las mismas regiones afectadas por el desastre del miércoles registraron inundaciones repentinas similares a las de agosto del año pasado, cuando un lago glaciar en el vecino Tíbet se desbordó a consecuencia de las altas temperaturas en la región montañosa. Foto: AP / Niranjan Shrestha

El primer ministro indio Narendra Modi habló con el primer ministro de Nepal Balendra Shah y ofreció ayuda. “India está preparada para proporcionar a Nepal todo tipo de asistencia humanitaria posible. Nuestros equipos están coordinando estrechamente las labores de rescate y socorro”, dijo Modi en una publicación en redes sociales.

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El gobierno de Nepal ordenó además reabrir cuanto antes las carreteras bloqueadas, restablecer el suministro de agua potable, electricidad y telecomunicaciones y movilizar recursos para la reconstrucción de las infraestructuras públicas dañadas. Foto: AP / Niranjan Shrestha

La Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha liberado más de un millón de euros en fondos de emergencia para apoyar la respuesta de la Cruz Roja de Nepal.

Inundaciones en Nepal dejan decenas de muertos. Foto: AP / Niranjan Shrestha

La región del Himalaya, que atraviesa Nepal y varios países cercanos, incluida India, es especialmente vulnerable a las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves porque se está calentando más rápido que el resto del planeta debido al cambio climático provocado por el ser humano.

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Equipos de rescate tienden una línea de cuerda para buscar supervivientes tras una crecida repentina en el río Trishuli, en el distrito nepalí de Nuwakot, el miércoles 26 de agosto de 2026. Foto: AP

Investigadores de Katmandú hallaron a principios de este año que los glaciares en toda la región del Hindu Kush Himalaya se están derritiendo a un ritmo acelerado, con tasas de pérdida de hielo que se han duplicado desde 2000, principalmente debido al aumento de las temperaturas globales y al cambio climático.