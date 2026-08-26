Miami.- La próxima tormenta tropical que se forme en el Atlántico en esta temporada de huracanes se llamará Dolly, pero el momento es pura coincidencia y no tiene ninguna relación con la muerte de Dolly Parton, ocurrida el martes.

Los sistemas de tormentas se nombran mediante procedimientos establecidos por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las listas de nombres se reutilizan cada seis años. Para la región del Atlántico, las listas son alfabéticas y alternan nombres masculinos y femeninos.

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Esta temporada comenzó con la tormenta tropical Arthur, que tocó tierra en la costa del Golfo de Estados Unidos en junio, y la tormenta tropical Bertha dejó lluvias en Luisiana y Texas en julio. La tormenta tropical Cristobal se formó y se disipó rápidamente en el Atlántico a principios de agosto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos estaba monitoreando un sistema meteorológico frente a África que podría fortalecerse hasta convertirse en una tormenta tropical con nombre.

Los pronosticadores del centro de huracanes con sede en Miami indicaron a primera hora del miércoles que las condiciones eran algo favorables para que el área de tormentas eléctricas al sur de las islas de Cabo Verde se convierta en una depresión tropical en algún momento de la próxima semana.

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Si se desarrolla más, con vientos máximos sostenidos de al menos 63 km/h (39 mph), el sistema se llamará tormenta tropical Dolly.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico por debajo del promedio debido a "El Niño". Pronosticó entre ocho y 14 tormentas con nombre, con tres a seis de ellas que podrían alcanzar fuerza de huracán y de una a tres de esas podrían intensificarse hasta convertirse en huracanes mayores, es decir categoría 3 o más.

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El NHC y otras agencias meteorológicas nombran las tormentas para comunicar con facilidad las advertencias sobre ellas a la población y evitar confusiones.

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La OMM señala que los nombres se eligen para que sean cortos, fáciles de pronunciar y familiares para las regiones del mundo donde se usan los nombres de tormentas. Se reúne con regularidad para evaluar posibles nombres, y algunos se retiran por razones de sensibilidad, en particular en el caso de tormentas mortales o destructivas.

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El nombre Melissa se retiró de la temporada 2025, que fue un huracán de categoría 5 que causó devastación en el Caribe.