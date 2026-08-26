​La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado en la Ciudad de México para este miércoles 26 de agosto.

​Se espera un aumento de nublados por la tarde con lluvias e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo. La dependencia precisó que para este miércoles no se esperan condiciones para tiempo severo.

Lee también Sedema presentará la Feria del Nopal 2026 en el Monumento a la Revolución; conoce aquí las fechas y horarios

​Durante el día los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

LL