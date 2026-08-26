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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso con cielo medio nublado en la Ciudad de México para este miércoles 26 de agosto.
Se espera un aumento de nublados por la tarde con lluvias e intervalos de chubascos, que podrían acompañarse de actividad eléctrica y caída de granizo. La dependencia precisó que para este miércoles no se esperan condiciones para tiempo severo.
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Durante el día los vientos serán de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
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