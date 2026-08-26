Conocida como el “oro líquido” de la gastronomía mexicana, la salsa macha se ha ganado un lugar especial en las mesas por su textura crujiente y su versatilidad para realzar desde tacos y mariscos hasta pizzas, pastas y caldos.

Originaria de Veracruz y con una fuerte tradición oaxaqueña, su nombre no proviene de una connotación de valentía frente al picante, sino del proceso artesanal de machacar o martajar sus ingredientes en molcajete o metate.

Hoy en día, la receta de salsa macha ha evolucionado integrando desde frutos secos hasta adaptaciones para dietas con restricciones alimentarias.

Freír los chiles secos a fuego medio-bajo entre 5 y 10 segundos evita que se carbonicen y vuelvan amarga la mezcla. Foto: Pinterest / Serious Eats.

Receta y paso a paso para una textura crujiente

Ingredientes:

Componente Opción tradicional Variantes creativas Base grasa Aceite de maíz, canola u oliva refinado Aceite de ajonjolí tostado o aguacate Chiles secos Chile de árbol seco y morita Pasilla, guajillo, chiles serranos secos o chipotle Semillas y nueces Cacahuate y ajonjolí Piñón, pepita de calabaza, almendra, nuez de la India Toque especial Dientes de ajo fritos y sal de mar Arándanos deshidratados, vinagre de manzana, piloncillo

Preparación:

Infundir el aceite: en una sartén con el aceite a fuego bajo, dora ligeramente de 4 a 5 dientes de ajo pelados. Retíralos una vez que adquieran un tono dorado claro. Freír los chiles: en el mismo aceite, pasa los chiles limpios (sin cabo) durante 5 a 10 segundos. Apaga el fuego, retira los chiles y colócalos en un tazón. Dorar semillas: agrega los cacahuates y el ajonjolí al aceite tibio fuera del fuego para aprovechar el calor residual durante 2 minutos. Reposar y martajar: deja enfriar la mezcla por alrededor de 15 minutos. Coloca los chiles, los ajos fritos, las semillas con su aceite y una pizca de sal de mar en la licuadora o procesador. Utiliza la función de impulsos durante breves segundos para lograr una consistencia martajada con trozos crujientes, evitando convertirla en un puré fluido.

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¿Por qué se amarga la salsa macha?

El error más común al preparar salsa macha casera ocurre durante la fritura de los chiles secos. Cuando variedades como el chile de árbol, morita, guajillo o pasilla permanecen más tiempo del debido en el aceite caliente, sus azúcares naturales y aceites esenciales se carbonizan de inmediato, lo que transmite un sabor amargo e insalvable a toda la preparación.

El punto exacto de fritura: el aceite debe mantenerse a fuego medio-bajo. Los chiles secos solo requieren entre 5 y 10 segundos en la sartén. En cuanto se inflen ligeramente y liberen su aroma, deben retirarse del fuego.

el aceite debe mantenerse a fuego medio-bajo. Los chiles secos solo requieren entre 5 y 10 segundos en la sartén. En cuanto se inflen ligeramente y liberen su aroma, deben retirarse del fuego. Tostar con calor residual: las semillas y frutos secos (cacahuate, ajonjolí, pepita) deben incorporarse al aceite inmediatamente después de apagar el fuego. El calor acumulado en la grasa basta para dorarlos sin riesgo de quemarlos.

Envasada en frasco de vidrio hermético a temperatura ambiente, la salsa macha se conserva de 3 a 6 meses sin necesidad de refrigeración. Foto: Pinterest / Angie Gooding.

¿Por qué la salsa macha no se echa a perder aunque no la refrigeres?

A diferencia de las salsas rojas o verdes convencionales que contienen jitomate, tomate verde o agua, la salsa macha posee una actividad de agua cercana a cero.

Recordemos que las bacterias, mohos y levaduras necesitan humedad para desarrollarse y descomponer los alimentos.

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En este caso, al estar compuesta exclusivamente por aceites y materia seca frita, la salsa macha inhibe el crecimiento microbiano de forma natural.

Guía de conservación : envasarla en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética y almacenarla en un lugar fresco y seco hará que tu salsa macha se conserve en óptimas condiciones durante 3 a 6 meses a temperatura ambiente.

: envasarla en un frasco de vidrio limpio con tapa hermética y almacenarla en un lugar fresco y seco hará que tu salsa macha se conserve en óptimas condiciones durante 3 a 6 meses a temperatura ambiente. Regla de oro: utiliza siempre una cuchara limpia y seca al servir para evitar introducir humedad externa en el frasco.

Preparar este aderezo en casa permite personalizar cada matiz de sabor. Anímate a experimentar con tus chiles secos y semillas favoritas para tener siempre a la mano un frasco de este elixir que transforma cualquier receta cotidiana en una experiencia gastronómica extraordinaria.

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