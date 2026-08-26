El próximo martes 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum llevará a cabo su Segundo Informe de Gobierno, una fecha que coincide un día después del regreso a las aulas del nuevo ciclo escolar.

Ante esta situación, madres, padres de familia y tutores ya comenzaron a preguntarse si ese día habrá clases o si el evento presidencial provocará una suspensión de actividades en las escuelas de todo el país.

Segundo Informe de Claudia Sheinbaum. Foto: Fernanda Rojas/ EL UNIVERSAL

¿Habrá clases el 1 de septiembre por el Segundo Informe de Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con el calendario de la SEP 2026-2027, el martes 1 de septiembre no aparece como día de suspensión de labores escolares.

Esto quiere decir que, pese a la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Sheinbaum, las clases deberán desarrollarse con normalidad en los planteles de preescolar, primaria y secundaria.

SEP confirma regreso a clases 2026-2027. Foto: DOF

El calendario de este ciclo contempla 185 días efectivos de clases y aplica a las escuelas públicas, así como a los planteles particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo será la primera suspensión de clases del ciclo 2026-2027?

Después del regreso a clases, la primera suspensión de labores prevista en el calendario de la SEP será el miércoles 16 de septiembre.

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Ese día no habrá clases debido a la conmemoración de la Independencia de México, por lo que días después de su regreso, lo alumnos podrán disfrutar de un día de descanso obligatorio.

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