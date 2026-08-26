Elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Benito Juárez a un hombre señalado como posible responsable de agredir, golpear y abusar sexualmente de mujeres dedicadas al sexoservicio en distintas zonas de la Ciudad de México.

La investigación se inició a partir de denuncias recibidas por el Consejo Ciudadano relacionadas con posibles delitos de extorsión y trata de personas. Según los reportes, agentes recabaron información sobre un presunto generador de violencia y obtuvieron datos que permitieron relacionarlo con al menos dos carpetas de investigación.

De acuerdo con los reportes de inteligencia, el sospechoso utilizaba un vehículo azul y fue descrito como un hombre de aproximadamente 1.72 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, calvo y con barba.

Durante las labores de investigación, los agentes ubicaron el vehículo en la calle Simón, en la alcaldía Benito Juárez, alrededor de las 19:15 horas del martes 25 de agosto. Tres minutos después, a las 19:18 horas, realizaron la detención del conductor.

El hombre y los indicios fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público Tlalpan 2 y 3. | Foto: Especial.

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El detenido fue identificado como Noé, de acuerdo con el reporte policial. Durante la revisión se localizaron 50 bolsas transparentes con vegetal verde con características similares a la marihuana, un arma de fuego tipo pistola, un teléfono celular y el vehículo señalado en las investigaciones.

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El hombre y los indicios fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público Tlalpan 2 y 3, donde se determinará su situación jurídica y continuarán las investigaciones para establecer su posible participación en los hechos denunciados.

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