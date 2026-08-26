LA PAZ, BCS. — Al ser una de las dos únicas entidades libres de gusano barrenador, Baja California Sur cerró el ingreso de ganado vivo procedente de cualquier entidad del país y reforzó la vigilancia en sus principales puntos de entrada.

La medida comprende ganado mayor y menor, confirmó el titular de la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), José Alfredo Bermúdez Beltrán, quien remarcó que solo BCS y Baja California están libres de gusano barrenador.

“Dimos la instrucción de que ya no se permite movilizar ganado en pie de ningún lugar del país, estamos cerrados totalmente”, declaró.

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La restricción se aplicó ante el avance de la plaga hacia el noroeste del país. Sonora confirmó hace unos días sus primeros casos, mientras que Chihuahua registró casos a partir del mes de julio.

Bermúdez Beltrán explicó que BCS las acciones preventivas comenzaron desde 2024, cuando se instaló una mesa técnica en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para dar seguimiento al avance de la plaga y establecer medidas para impedir su ingreso.

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Ante el avance del gusano barrenador, se encuentran coordinando el Plan Estratégico de prevención, que contempla tres líneas de defensa –dijo– y en esta primera etapa contempla el control total de la movilización del ganado y requisitos que deben cumplir productos y subproductos, así como inspección de mercancías pecuarias que ingresen a BCS.

Baja California Sur cierra ingreso de ganado vivo por gusano barrenador; mantiene entrada de carne. Foto: Especial.

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Refuerzan vigilancia en accesos a BCS

En este plan se incluye el reforzamiento de los puntos de inspección y vigilancia en Guerrero Negro, principal acceso terrestre a Baja California Sur; el puerto de Pichilingue, y los aeropuertos internacionales de La Paz, Los Cabos y Loreto.

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El funcionario indicó que la vigilancia se ha ampliado a los puntos de ingreso del estado debido a que la mosca que provoca el gusano barrenador puede afectar a los animales de sangre caliente, incluida fauna silvestre y animales domésticos.

“Es un problema sumamente serio que hay que estar atento”, expresó.

Entre las siguientes acciones, SEPADA proyecta la construcción de un corral cuarentenario en Guerrero Negro, donde podría concentrarse ganado procedente de Baja California para someterlo a revisión y medidas sanitarias antes de permitir eventualmente su movilización hacia el resto del estado.

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Mantienen entrada de carne para garantizar abasto

Pese al cierre para animales vivos, Baja California Sur mantiene permitido el ingreso de carne en canal, siempre que sea transportada bajo las condiciones sanitarias y de refrigeración correspondientes.

Bermúdez Beltrán explicó que la medida busca evitar problemas de abasto mientras se mantienen las restricciones sanitarias. Y es que puso como ejemplo que la entidad requiere más de 20 mil toneladas de carne bovina.

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El funcionario mencionó que la suspensión de permisos para introducir ganado vivo permanecerá mientras BCS conserve su condición sanitaria libre de gusano barrenador y continúe el riesgo de introducción de la plaga desde otras regiones del país.

dmrr