En Plymouth, Massachusetts, se realiza el juicio contra Lindsay Clancy, madre de tres hijos.

Ocho meses después del nacimiento de su tercer hijo, la salud mental de Clancy se derrumbó. Incapaz de dormir y atormentada por las ganas de lastimarse, buscó atención de expertos en trastornos del estado de ánimo posparto, le recetaron múltiples medicamentos psiquiátricos y, cuando nada funcionó, ingresó en un hospital psiquiátrico.

Diecinueve días después de que le dieran el alta, estranguló a sus tres hijos en su casa de Massachusetts.

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El día de los asesinatos, dijo que escuchó voces que le decían: “Esta es tu última oportunidad. Mata a los niños para que puedas matarte”, según su abogado.

De acuerdo con la BBC, la fiscalía argumenta que el 24 de enero de 2023, estranguló intencionalmente a sus hijos; Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, con bandas elásticas en su casa de Duxbury, Massachusetts, antes de saltar desde una ventana del segundo piso.

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Clancy, quien ahora tiene 36 años, quedó paralizada a causa de la caída y asistió al juicio en silla de ruedas.

Juicio contra Lindsay Clancy

Un jurado escuchó las declaraciones iniciales el lunes 20 de julio, en el juicio de Clancy por asesinato, que presentará posturas enfrentadas sobre su culpabilidad y su estado mental.

Si bien ya fue declarada culpable, el juicio busca determinar si cumplirá su codena con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o en un centro de salud.

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Juicio de Lindsay Clancy, ella se observa en la esquina derecha. (26/08/26) Foto: AP

“Estaba pidiendo ayuda a gritos”: familia relata deterioro de Clancy

Los fiscales argumentan que Clancy, exenfermera de parto en el Massachusetts General Hospital, planificó cuidadosamente los asesinatos y carga con toda la responsabilidad por las muertes.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, sostiene que, en el momento de los asesinatos, ella padecía psicosis posparto, una enfermedad mental poco frecuente vinculada al estrés, la privación del sueño y los cambios hormonales que siguen al parto.

Por su parte, la exsuegra de Lindsay, su madre y su hermana testificaron, relatando al jurado el deterioro de la salud mental de Clancy tras el nacimiento de su hijo.

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Lindsay estaba "pidiendo ayuda a gritos", declaró su exsuegra, Susan Clancy. "Tenía insomnio. Estaba perdiendo el apetito", dijo. "Estaba muy ansiosa y triste".

Añadió que Clancy había sido una madre "muy cariñosa" hasta el nacimiento de su hijo menor.

Paula Musgrove, madre de Lindsay, dijo que su hija les confesó a ella y a su exmarido, Patrick Clandy, que tenía pensamientos sobre hacerles daño a los niños un mes antes de su muerte.

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Los padres de Lindsay Clancy, Michael and Paula Musgrove. (26/08/26) Foto: AFP

Musgrove aseguró que su hija se estaba volviendo paranoica y expresó que creía que sus medicamentos estaban "destruyendo su mente".

La hermana de Clancy, Allison Ozga, declaró ante el tribunal que su hermana tenía pensamientos suicidas a diario durante el mes anterior al asesinato de sus hijos.

Termina el juicio contra Clancy tras cinco semanas y 85 testigos

El proceso penal inició el pasado 20 julio, estuvo activo cinco semanas. Este miércoles 26 de agosto terminó después de que los 85 testigos se presentaron.

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Elyse Hershon, abogada penalista de Boston y analista legal, manifestó que el veredicto probablemente dependerá de cómo el jurado vea la “intención y capacidad mental” de Clancy.

Policía investiga la casa de Massachusetts de Lindsay Clancy tras la muerte de sus hijos. Foto: AP

“Siempre que hay muertes de niños, eso sacude las emociones. Como estas acciones son incomprensibles y el desenlace tan horroroso, la gente tiende a querer responsabilizar a alguien”, comentó Hershon. “Algunas personas, de manera natural, se identificarán y simpatizarán con Clancy y su depresión posparto, y otras no podrán entender cómo alguien podría acabar con la vida de sus hijos y exigirán responsabilidades”.

¿Qué es la psicosis posparto?

Aunque la depresión posparto es bastante común entre las mujeres que han dado a luz, se estima que la psicosis posparto afecta solo a 1 o 2 de cada mil mujeres. Los síntomas incluyen alucinaciones, delirios, paranoia, cambios de ánimo y ansias de lastimarse a sí misma o a otros.

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Clancy y su exesposo Patrick Clancy, presentaron demandas acusando a sus proveedores médicos de no diagnosticar ni tratar adecuadamente su afección.

¿Clancy: culpable o no?

Si es declarada culpable de asesinato, Clancy enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional. Si es declarada inocente por falta de responsabilidad penal, sería internada en un centro estatal de salud mental.

El juicio contra Lindsay Clancy aún no tiene un resultado definitivo, ya que el proceso se encuentra en su fase final de deliberación y presentación de argumentos ante el tribunal en Massachusetts.

Con información de CBS y la BBC.

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