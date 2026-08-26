Hermosillo, Sonora. - Alrededor de las 4:00 horas del martes 25 de agosto, contratistas del muro fronterizo y aproximadamente 20 agentes armados y encapuchados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), del Sector Tucson, ingresaron a territorio de la Nación Tohono O’odham de Estados Unidos y comenzaron actividades previas a la construcción.

Los contratistas, que se encontraban ilegalmente en territorio de la Nación, estaban acompañados por agentes que vigilaban tres puntos distintos cerca de la frontera, donde había camiones de perforación para realizar muestreos de suelo y otras actividades, comunicaron las autoridades tribales.

La Nación Tohono O’odham señaló que estas acciones constituyen una violación directa de su Código, Título 4, Capítulo 2, relativo a la invasión civil y la exclusión de personas no autorizadas.

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Indicó que previamente se había advertido a las personas no autorizadas que intentaran ingresar a sus tierras que violarían esta legislación. Elementos del Departamento de Policía Tohono O’odham (TOPD) acudieron al lugar y mantienen vigilancia de la situación.

Contratistas del muro fronterizo ingresan a territorio Tohono O’odham en Arizona; tribu denuncia invasión. Foto: Especial.

Además de los agentes de CBP, varios oficiales de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA) y un equipo SWAT de la Patrulla Fronteriza fueron desplegados para proteger a los contratistas. Las autoridades federales también utilizan un globo cautivo para reforzar la vigilancia.

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La CBP instaló un bloqueo vehicular para impedir que la Policía Tohono O’odham emitiera citatorios y retirara a los contratistas del territorio.

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La Nación también informó que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos coordinó con autoridades policiales mexicanas para desplegar personal y proteger la zona desde el lado sur de la frontera mientras se realizan los trabajos relacionados con el muro fronterizo.

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Hasta el momento, los encuentros entre la Policía Tohono O’odham y las autoridades federales se han mantenido pacíficos y profesionales.

Contratistas del muro fronterizo ingresan a territorio Tohono O’odham en Arizona; tribu denuncia invasión. Foto: Especial.

La dirigencia tribal pidió a los integrantes de la Nación, de ambos lados de la frontera, mantenerse vigilantes y priorizar su seguridad. También expresó su respaldo a quienes decidan ejercer sus derechos de libertad de expresión y protesta pacífica.

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Finalmente, informó que consulta con su equipo jurídico las acciones que pueden emprenderse para disminuir la tensión, retirar a las personas no autorizadas de sus tierras y presentar los recursos legales correspondientes.

La Nación binacional Tohono O’odham informó que su equipo jurídico analiza las medidas que pueden emprenderse para reducir la tensión, retirar a las personas que considera no autorizadas de sus tierras y proceder por la vía legal.

El pronunciamiento ocurre en medio de la preocupación de autoridades tribales por la posibilidad de que se retomen o amplíen trabajos relacionados con la construcción del muro fronterizo en territorios históricamente vinculados con la Nación Tohono O’odham, cuya población y territorio se extienden a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos, entre los estados de Sonora y Arizona.

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dmrr/cr