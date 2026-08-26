Natalie Portman estaría atravesando uno de los momentos más importantes de su vida personal, la llegada de su tercer hijo.

De acuerdo con la revista francesa "Voici", el pasado 25 de agosto, Portman, de 45 años, y su pareja, Tanguy Destable, dieron la bienvenida a un niño, el primero de esta relación.

Hasta el momento, ni la actriz ni el músico han confirmado el nacimiento y los detalles se mantienen en completo hermetismo. De confirmarse, el pequeño se convertiría en el tercer hijo de la ganadora del Oscar, quien ya es madre de Aleph, de 15 años, y Amalia, de nueve, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied.

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Portman hizo público su embarazo en abril, cuando apareció en la portada de "Harper's Bazaar" y habló por primera vez de esta nueva etapa junto a Destable.

La actriz describió entonces el embarazo como una experiencia hermosa, aunque también reconoció que podía ser complicada.

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“Es algo tan hermoso y alegre, pero también tan complicado. Soy plenamente consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento una profunda gratitud”, declaró.

En junio pasado, la protagonista de "El Cisne negro" enterneció las redes sociales al publicar una fotografía donde dejaba ver su abultado vientre. "Contando los días hasta conocerte", escribió junto a la imagen.

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