La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), presidida por el diputado Javier Herrera Borunda (PVEM), recibió de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), los estados financieros auditados e informes de avances académicos 2025 de 35 universidades públicas estatales.

En el acto, el legislador verde ecologista destacó que, ininterrumpidamente, en la Cámara de Diputados se ha llevado a cabo este ejercicio de rendición de cuentas de las universidades públicas estatales a lo largo de 20 años, y les pidió aprovechar este encuentro, porque “estamos en el marco del presupuesto 2027, y vienen reformas y propuestas. Estamos aquí los diputados que asignamos el presupuesto y también lo revisamos”.

A partir de que se les empezó a auditar formalmente y con nuevos sistemas, agregó, se han abatido las observaciones, muchas de ellas por cuestiones de metodología. “No hablamos de daño patrimonial; lo que vemos y sentimos es que están teniendo esfuerzos o dificultades con el tema presupuestal. Conocemos sus propuestas de austeridad sin sacrificar en ningún momento la calidad educativa”.

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Destacó el esfuerzo de las 35 universidades públicas estatales que acuden hoy y de las que se reciben sus estados financieros auditados y sus informes académicos. “No solo estamos hablando de cifras, detrás de cada uno de estos documentos sabemos que hay docentes, laboratorios, bibliotecas, actividades académicas, patrimonio cultural y oportunidades de miles de jóvenes que se están formando y contribuyendo”.

Titular de la ASF destaca rendición de cuentas

Aureliano Hernández Palacios Cardel, titular de la Auditoría Superior de la Federación destacó la importancia de la rendición de cuentas de las universidades del país y la labor de las y los rectores en la materia, e indicó que se ha impulsado desde la ASF un proyecto enriquecedor, “una vez que los diputados nos dieron facultades para tomar en cuenta la atención ciudadana, la denuncia ciudadana, la participación de la gente en los procesos de fiscalización”.

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Dijo que, en ese sentido, este jueves firmará diez convenios con diez rectores para empezar dicho proyecto que ya es una realidad y se espera que se vayan sumando las demás universidades públicas e inclusive privadas con el objetivo de acompañar la modificación que los diputados tuvieron muy a bien designar en la Ley de Fiscalización que nos rige.

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Por ello, abundó, el ejercicio de hoy es parte fundamental “porque ustedes ahora van a facultar, van a capacitar, les van a dar empoderamiento a todos los jóvenes universitarios para que ayuden en la revisión de ejercicio del gasto. El ejercicio que realizan hoy ante la Comisión de Vigilancia es el inicio de lo que vamos a empezar a revisar con ustedes”.

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El auditor superior externó que en el próximo informe que se rinda ante la Cámara de Diputados se comunicará acerca de los primeros avances de estos programas que cimentan una verdadera participación ciudadana y así se logre el objetivo de todos, “que es que un México sin corrupción, es posible”.

Al entregar los informes financieros auditados e informes de avances académicos 2024 de las universidades públicas estatales, el secretario general ejecutivo de la ANUIES, Luis Armando González Placencia, señaló que están cumpliendo dos décadas de acudir a la Cámara de Diputados para hacer entrega formal de los estados financieros auditados y de los informes de avances académicos de las 35 universidades públicas de México.

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Recordó que este ejercicio nació como una expresión de convicción y madurez institucional, incluso antes de que las universidades estatales fueran formalmente fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación, y desde entonces se ha venido consolidando una muestra de voluntad proactiva y de vocación democrática de nuestras instituciones.

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