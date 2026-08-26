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San Cristóbal de las Casas, Chis. - Un vehículo compacto y un tráiler fueron arrastrados por la creciente de un arroyo, en el municipio de Mapastepec, en la costa de Chiapas, pero los conductores fueron rescatados sin lesiones, por elementos de la Guardia Nacional (GN).
La Secretaría de Protección Civil informó que primero, un vehículo, con el conductor y un acompañante a bordo, intentó pasar en el punto conocido como Paso Sindi, a la altura del desvío Ruiz Cortinez, en el municipio de Mapastepec, pero fue arrastrado por la corriente.
El conductor y el acompañante permanecieron varios minutos en el interior del vehículo, que permaneció atrapado en unas rocas, aunque más tarde fue arrastrado por la corriente.
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Elementos de la GN logaron rescatar al conductor y a sus acompañantes, que solo sufrieron crisis nerviosa.
También fue arrastrado un tráiler con una plataforma, al intentar pasar el vado del Paso Sindi, fue arrastrado por la corriente.
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Con la ayuda de una grúa, el tráiler y la plataforma fueron rescatados del cauce del arroyo, mientras que el conductor de la unidad fue atendido por paramédicos.
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dmrr/cr
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