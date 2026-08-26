Luego de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, deslizó la posibilidad de establecer una alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la dirigencia que encabeza Karen Castrejón descartó ese escenario.

“No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, enfatizó el PVEM.

En un comunicado, el Partido Verde aseguro que, de cara a los próximos procesos electorales, seguirá actuando con responsabilidad y aclaró que las definiciones electorales se tomarán en los tiempos y por las vías correspondientes, “con respeto a nuestra identidad, a nuestros principios y a los acuerdos construidos con nuestros aliados”.

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“El Partido Verde mantiene una relación de respeto y diálogo con las distintas fuerzas políticas del país. Esa vocación de diálogo no modifica nuestras definiciones ni los compromisos políticos que hemos construido y sostenido públicamente”.

Puntualizó que el compromiso con el pueblo de México guía sus decisiones, así como su respaldo incondicional a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Seguiremos trabajando por un país con mayor bienestar, justicia y prosperidad”, recalcó.

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Resaltó que mantiene un claro compromiso con el bienestar del pueblo de México y con la construcción de un país más justo, próspero y sustentable, aspiración que encuentra profundas coincidencias con el proyecto de transformación de México, lo que se traduce en una alianza política basada en el diálogo, los acuerdos y objetivos compartidos en favor de nuestro país.

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“Una alianza en la que cada fuerza conserva su identidad y sus prioridades, pero comparte una visión sobre el rumbo que México debe seguir. Hoy esos valores compartidos se expresan también en el proyecto que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

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El PVEM subrayó que cree en un país más justo, democrático, igualitario y sustentable; en la ampliación de derechos y en un modelo de desarrollo que proteja nuestro patrimonio natural y genere mejores condiciones de vida para el pueblo mexicano.

“En cada uno de los estados, el Partido Verde seguirá fortaleciendo su presencia y trabajando de acuerdo con las realidades y prioridades locales, manteniendo las coincidencias que dan sustento al proyecto de país que impulsamos”, finalizó.

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