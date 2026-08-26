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Durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Dr. Coss, en Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército mexicano aseguraron dos ametralladoras calibre 7.62 x 51 mm, seis armas de fuego largas, dos mil 670 cartuchos de distintos calibres, 19 cargadores, dos vehículos y equipo táctico diverso.
Lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en General Escobedo para continuar con las investigaciones y acciones periciales, no reportan detenidos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) resaltó que estas actividades se realizaron con apego al estado de derecho y respeto a los derechos humanos, con el fin de contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.
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dft/bmc
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