Monterrey, Nuevo León. - Host City Monterrey entregó un reconocimiento al Gobierno del Estado de Nuevo León por su participación en la organización de la FIFA World Cup 2026, distinción que recibió el gobernador Samuel García Sepúlveda durante un acto realizado en el nuevo Edificio de Fuerza Civil. El galardón destacó el trabajo desarrollado en la entidad como una de las sedes mexicanas del torneo, cuya operación involucró aspectos como seguridad, movilidad, infraestructura y atención a visitantes.

Durante el encuentro también estuvieron Bernardo Bichara, presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de Parque Fundidora y presidente Ejecutivo del Comité Coordinador Nuevo León FIFA 2026; Pedro Esquivel, presidente de Administración del Club de Futbol Monterrey y responsable de Host City Monterrey 2026; y Alejandro Hütt Valenzuela, Host City Manager de Monterrey, quienes participaron en la entrega del reconocimiento.

En un comunicado, García Sepúlveda señaló que la distinción corresponde a la participación de los habitantes de Nuevo León en las actividades relacionadas con el Mundial y destacó que uno de los principales objetivos durante el torneo fue que residentes y visitantes pudieran experimentar las condiciones de seguridad de la entidad.

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El gobernador afirmó que la seguridad fue una de las prioridades de la organización y sostuvo que, de acuerdo con las referencias mencionadas durante el acto, Nuevo León fue considerada la sede más segura de México y la segunda entre las ciudades anfitrionas, únicamente por debajo de Toronto.

Además, agradeció la participación de instituciones, municipios, patrocinadores, personal de Parque Fundidora y aficionados que intervinieron en las actividades vinculadas con el campeonato. En particular, mencionó la operación del Estadio BBVA y del FIFA Fan Festival como parte de los espacios utilizados durante la competencia.

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Reconocen a Nuevo León por organizar el Mundial en Monterrey; destacan seguridad y movilidad durante el torneo. Foto: Especial.

Por su parte, Bernardo Bichara atribuyó al trabajo coordinado entre las distintas áreas la operación de aspectos como movilidad, seguridad y las actividades del Fan Fest. Pedro Esquivel indicó que la realización del Mundial permitió posicionar a Nuevo León ante la FIFA a partir de la operación del estadio y de otros componentes relacionados con vialidades, infraestructura y servicios.

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La FIFA World Cup 2026 se disputó por primera vez con la participación conjunta de México, Estados Unidos y Canadá y contó con 48 selecciones nacionales. Nuevo León fue elegido como una de las 16 ciudades sede y como una de las tres sedes mexicanas, junto con Ciudad de México y Guadalajara, considerando factores como infraestructura, conectividad, capacidad hotelera y tradición futbolística.

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En Monterrey, los encuentros oficiales se realizaron en el Estadio BBVA, localizado en Guadalupe, mientras que Parque Fundidora recibió el FIFA Fan Festival, donde se organizaron actividades y transmisiones de los partidos. La operación de estos espacios formó parte de una coordinación en la que participaron la FIFA, el Gobierno de Nuevo León, municipios metropolitanos, el Club de Futbol Monterrey y empresas de la iniciativa privada.

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