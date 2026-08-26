El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que cualquier definición acerca de posibles alianzas electorales rumbo a 2027 será una decisión de carácter nacional, aunque para construirla se escuchará y tomará en cuenta la realidad política de cada estado y la opinión de sus dirigencias locales.

En conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur, remarcó que las dirigencias estatales de Acción Nacional son las que mejor conocen la situación política local, y por ello se tomarán en cuenta sus opiniones.

Dijo que su partido político va a tener la inteligencia, la unidad y la estrategia de ubicar cada realidad y tomar las mejores decisiones.

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"Lo que te puedo asegurar es que una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local. Ni una realidad local va a imponer la determinación que sea nacional", puntualizó.

El líder panista remarcó que “hoy la más importante, más que triunfos electorales en un Excel, es salvar a México del tumor guinda”. Recordó que lleva un año diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas “y eso no va a cambiar nunca”.

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“No creo que llegue un presidente o presidenta en el PAN que no quiera apostarle a las siglas. Es que son nuestras siglas”, apuntó.

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Pero aseguró no ser una persona que impositiva “y doy el manazo y se acabó, yo no soy eso”.

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“Yo te puedo asegurar que nosotros estamos en una frecuencia de que antes que nada el PAN tiene que tener triunfos y entiendo que existe una determinación nacional que se habrá de conservar hasta el final y que tenemos que entender las realidades en cada estado”, insistió.

Por otro lado, Romero Herrera aseguró que por “más cortinas de humo” que quiera propagar la 4T para distraer a la ciudadanía de los temas verdaderamente importantes del país, para Acción Nacional no hay nada más importante que resolver las necesidades de las y los mexicanos.

También lamentó que la justicia en el país se utilice como arma de persecución en contra de los opositores, como el caso de Ernesto Ruffo Appel, mientras que a los políticos del oficialismo, como Rubén Rocha Moya, se les protege sin reparo.

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