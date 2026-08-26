Morena abrió su proceso interno para definir quién presidirá la Mesa Directiva del Senado durante el próximo periodo ordinario, con objeto de mantener la unidad, evitar una confrontación entre sus integrantes y construir una candidatura de consenso.

Aunque el senador mexiquense se perfila como el sucesor de Laura Itzel Castillo en ese cargo, metió ruido la incorporación de última hora del senador Gerardo Fernández Noroña, quien busca repetir en el cargo.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, se reunió este miércoles con los senadores Oscar Cantón Zetina, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Higinio Martínez y Gerardo Fernández Noroña quienes han manifestado su interés por encabezar la Mesa Directiva.

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Mier explicó que, al ser Morena el grupo parlamentario mayoritario, corresponde a sus integrantes construir primero un acuerdo interno que posteriormente deberá ser sometido al pleno del Senado.

Sin embargo, subrayó que el procedimiento deberá sujetarse a una convocatoria, conforme a los estatutos y reglamentos del grupo parlamentario.

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“Todos coinciden en que hay que fomentar la unidad, la cohesión del grupo parlamentario y buscar el consenso en la medida de lo posible”, señaló.

El coordinador morenista confió en que los aspirantes actúen con madurez para alcanzar una candidatura de unidad que pueda ser respaldada durante la plenaria, prevista para el próximo domingo.

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Sin mencionarlo por su nombre, Fernández Noroña criticó el perfil de Higinio Martínez, al considerar que una conducción conciliadora frente a la oposición sería un error, ya que lo que se requiere es defender una presidencia con mayor firmeza.

“Si la propuesta que se hace es de un perfil que está dando señales de debilidad ante la oposición, pues no es eso lo que se requiere en la realidad. Me parece que hay que mantenerse firmes”, resaltó.

En declaraciones a los medios por separado, Higinio Martínez defendió una visión distinta de la función de la Mesa Directiva.

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Sostuvo que quien ocupe la presidencia debe representar a todos los grupos parlamentarios y conducir los trabajos legislativos con imparcialidad, independientemente de su origen partidista.

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“¿Qué es lo que hay que hacer, siendo presidente del Senado? representas a todo el Senado, a todos los grupos parlamentarios, a la institución, entonces yo no veo que se requiera una Presidencia que enfrente.

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“Es una Presidencia que debe darle, por supuesto, respetando la Constitución y las leyes, trato igualitario a todas y todos los senadores, no veo otra forma de cómo pueda ser la Presidencia, para eso está el grupo parlamentario o los grupos parlamentarios, para defender las posiciones de los partidos.

“La presidencia del Senado, desde mi punto de vista, está para llevar adelante los acuerdos, conducir las sesiones, conducir los debates, darles la oportunidad a todos, de acuerdo al reglamento, pero la Presidencia no puede ser la que entre en pleito. Para eso tenemos en Morena bastantes senadores, para defender las posiciones.

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bmc