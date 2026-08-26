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El síndico segundo del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Ricardo Ramírez Pérez, es acusado por la Fiscalía General del Estado de formar parte o estar involucrado en una red delictiva dedicada al robo, alteración y venta de vehículos robados.
Esta célula delictiva, informó mediante un comunicado, opera en la zona metropolitana de la capital del estado.
Ricardo Ramírez, alias “El Duck”, funcionario municipal y exagente municipal de Santa Rosa Panzacola, fue detenido por elementos de la Fiscalía de Oaxaca en un operativo realizado en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República y la Policía Estatal.
El servidor público fue arrestado esta mañana, alrededor de las 11:11 horas, en el municipio de San Bartolo Coyotepec, al exterior del edificio Chu Rasgado del complejo Ciudad Judicial.
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Posteriormente, fue puesto a disposición de la Unidad de Robo de Vehículos de la Fiscalía General de Oaxaca.
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La Fiscalía detalló que la orden de aprehensión se ejecutó por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo específico, y es resultado de la causa penal 0338/2026.
“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, el detenido estaría involucrado con una red delictiva dedicada al robo, alteración y venta de vehículos robados que operaba en la Zona Metropolitana de Oaxaca”, aseguró.
Y agregó que, a partir de los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, un juez de control libró la orden correspondiente, “permitiendo que las fuerzas de seguridad estatales y federales pusieran al detenido a disposición de la autoridad judicial para que determine su situación jurídica”.
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JACL/cr
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