Tras 24 días de su arribo a Chile, el portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' debutó dejando en cero el arco de Colo Colo en el triunfo por 3-0 de la Copa Chile ante Unión Española llevándose la ovación de la hinchada en el Estadio Nacional.

El futbolista, de 40 años, ya había sido suplente en su primera convocatoria que ocurrió en el superclásico del pasado domingo ante Universidad de Chile, y que los albos ganaron por 1-2 en este mismo recinto.

Vestido de negro y no de amarillo como en el Mundial, y como es tradición en Colo Colo, porque el privilegio de ese color le tocó al portero de los hispanos, saltó al campo donde completó sus primeros 90 minutos ante la presencia del ídolo albo y ex Real Madrid, Iván Zamorano.

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En una noche de invierno con lluvia y frío, el africano se estrenó fuera del estadio Monumental, integrando un equipo de suplentes, frente a los cerca de 20.000 hinchas -niños incluidos-, que acudieron al recinto de 46.000 personas, terminando con la expectativa que se generó desde su llegada el pasado 2 de agosto.

"Muy feliz por mi primer juego, fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar", dijo el meta al finalizar el partido en la transmisión oficial.

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El jugador agregó que la espera para su estreno fue "normal, el fútbol es así" y que se debió a que tuvo sin actividad después del Mundial "dos o tres semanas entonces precisaba de un poquito de tiempo para estar listo".

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'Vozinha' recibió aliento desde su salida al calentamiento y al ser nombrado por altavoces, y le celebraron todo durante el primer tiempo en el que pasó la mayor parte del tiempo viendo de lejos a sus compañeros al ataque.

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Recién a los 11 minutos tocó su primera pelota en el partido, jugó con los pies para sus compañeros de zaga, y la primera vez que lo encararon fue un disparo en extremo desviado.