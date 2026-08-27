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América y Columbus Crew protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, un enfrentamiento que pondrá frente a frente a dos equipos acostumbrados a pelear por títulos en sus respectivas ligas.
Las Águilas llegan respaldadas por su gran momento futbolístico y por la confianza que les ha permitido consolidarse como uno de los candidatos al campeonato. El conjunto azulcrema buscará imponer las condiciones desde el arranque gracias a la calidad de su plantel y a la propuesta ofensiva que ha desarrollado bajo la dirección de Guillermo Almada.
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Del otro lado estará un Columbus Crew que se ha convertido en uno de los equipos más competitivos de la MLS y la Concacaf en los últimos años. El cuadro estadounidense cuenta con una estructura sólida, experiencia en partidos decisivos y jugadores capaces de marcar diferencia en cualquier momento.
Con el boleto a la siguiente ronda en juego, se espera un duelo intenso y de gran ritmo entre dos clubes que privilegian el protagonismo y el ataque.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 09:08 PM
Gooooool de América
El equipo mexicano pega primero y Rafa Veiga marca el primero al minuto 10.
Universal Deportes 09:06 PM
Comienza el partido
América ya juega ante Columbus
Universal Deportes 08:49 PM
Momento de los Himnos Nacionales
Se realiza la ceremonia con los dos equipos en el centro del campo
Universal Deportes 08:32 PM
Los equipos ya salen a la cancha
Los jugadores ya realizan el calentamiento en la cancha
Universal Deportes 08:17 PM
El juego va por TV Abierta
El último enfrentamiento de los Cuartos de Final se transmitirá por Canal 9 e Imagen TV
Universal Deportes 08:15 PM
Los 11 de América
Rodolfo Cota
Cristian Borja
Sebastián Cáceres
Israel Reyes
Kevin Álvarez
Alan Cervantes
Erick Sánchez
Rafael Veiga
Brian Rodríguez
Henry Martín
Isaías Violante
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