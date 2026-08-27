América y Columbus Crew protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, un enfrentamiento que pondrá frente a frente a dos equipos acostumbrados a pelear por títulos en sus respectivas ligas.

Las Águilas llegan respaldadas por su gran momento futbolístico y por la confianza que les ha permitido consolidarse como uno de los candidatos al campeonato. El conjunto azulcrema buscará imponer las condiciones desde el arranque gracias a la calidad de su plantel y a la propuesta ofensiva que ha desarrollado bajo la dirección de Guillermo Almada.

Lee también El histórico club europeo que buscaría fichar a Álvaro Fidalgo

Del otro lado estará un Columbus Crew que se ha convertido en uno de los equipos más competitivos de la MLS y la Concacaf en los últimos años. El cuadro estadounidense cuenta con una estructura sólida, experiencia en partidos decisivos y jugadores capaces de marcar diferencia en cualquier momento.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego, se espera un duelo intenso y de gran ritmo entre dos clubes que privilegian el protagonismo y el ataque.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 09:08 PM Gooooool de América El equipo mexicano pega primero y Rafa Veiga marca el primero al minuto 10.





Universal Deportes 09:06 PM Comienza el partido América ya juega ante Columbus

Universal Deportes 08:49 PM Momento de los Himnos Nacionales Se realiza la ceremonia con los dos equipos en el centro del campo

Universal Deportes 08:32 PM Los equipos ya salen a la cancha Los jugadores ya realizan el calentamiento en la cancha

Universal Deportes 08:17 PM El juego va por TV Abierta El último enfrentamiento de los Cuartos de Final se transmitirá por Canal 9 e Imagen TV