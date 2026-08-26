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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - "Gaby", un ejemplar de jaguar hembra falleció en horas recientes en el interior del zoológico Miguel Álvarez del Toro, (Zoomat), en Tuxtla Gutiérrez, a los 20 años de edad, derivado de padecimientos propios de su edad, informaron autoridades ambientales.
"Gaby" nació y creció en las estancias del Zoomat hace dos décadas, donde también procreó tres crías durante su vida.
El felino se encontraba en una etapa geriátrica delicada y enfrentaba distintos padecimientos inherentes a su edad.
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El Zoomat reportó, que, no obstante, la atención de médicos veterinarios especializados y del tratamiento suministrado su estado de salud dejó de ser favorable.
En sus últimos momentos "Gaby "estuvo acompañada por el equipo que durante años estuvo a su lado otorgándole bienestar, tranquilidad y un deceso digno.
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"Gaby" deja una huella en la historia del Zoomat donde el personal médico, de conservación y el público visitante convivió con el felino en cautiverio, señaló el zoológico.
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dmrr/cr
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