San Cristóbal de las Casas, Chis. - Soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal se enfrentaron con una célula del Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), filial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), donde un criminal perdió la vida y otro fue detenido en poder de armas y drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que los hechos ocurrieron en la comuidad Emiliano Zapata, hasta donde llegaron, pero cuando la columna de fuerzas federales y estatales pasaba por el lugar, fueron atacados por los hombres armados, pero durante el intercambio de disparos de armas de fuego, perdió la vida un hombre de unos 25 años de edad, que no tenía ningún documento en sus pertenencias para identificarlo.

En el momento del recorrido, los soldados y policías fueron atacados por los criminales. “Durante estas acciones fueron agredidos con armas de fuego por personas que se encontraban ocultas entre la maleza”. “Ante la agresión, los elementos de seguridad repelieron el ataque, logrando neutralizar a un masculino que se encontraba oculto en la zona”, dijo la Secretaría.

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Fueron encontrados dos fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, dos chalecos tácticos y nueve cargadores abastecidos Foto: Especial.

En ese punto, fueron encontrados dos fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, dos chalecos tácticos y nueve cargadores abastecidos.

En otro punto, en la carretera Sayula, a la altura de Jacinto Tirado, también del municipio de Cintalapa, fue detenido un hombre identificado como José “N”, alias El Feyo, al que se le incautó un fusil calibre 7.62 x39 mm y cinco dosis de cristal.

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El detenido aseguró que pertenece al CCyG, el arma y la droga fue puesto a disposición del Ministerio Público.

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Chiapanecos ejecutados en Oaxaca

De los hombres que fueron ejecutados en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca, dos fueron identificados como ciudadanos originarios del municipio de Comitán de Domínguez.

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Uno de ellos, es Mario Pineda médico veterinario conocido por su fascinación por la crianza de gallos, así como Samuel Alejandro Solís Arguello, también originario de Comitán.

Doso hombres fueron ejecutados en el municipio de Tapanatepec, Mario Pineda médico veterinario y otro es Samuel Alejandro Solís Arguello, también originario de Comitán Foto: Especial.

Los cuerpos de los dos chiapanecos serán reclamados por sus familiares ente la Fiscalía de Oaxaca, para trasladarlos hacia Comitán, Chiapas.

dmrr/cr