El Grupo Parlamentario de Morena presentó su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, que incluye una gran variedad de temas como la armonización de la Ley del Sistema Público de Cuidados con otros ordenamientos, avanzar en el Plan General de Desarrollo (PGD), la Ley de Rentas Justas y la muerte digna.

Tras sostener su reunión plenaria a la que asistió la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo dio a conocer sus prioridades legislativas, aunque no informó fechas ni plazos para la llegada y aprobación de la Ley de Rentas Justas y el PGD.

Precisó que su bancada sabe que tiene una responsabilidad inmensa para responder al mandato popular, defender los derechos conquistados y avanzar en la consolidación de aquellos que reconocen la Constitución Política de la Ciudad de México, que es la más avanzada de América Latina.

Sostuvo que su agenda parlamentaria se enmarca en grandes ejes como armonizar leyes para la correcta aplicación de la Ley del Sistema Público de Cuidados. En este sentido, dijo que estarán vigilantes sobre la correcta aplicación de esta norma.

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Comentó que adoptarán en su agenda legislativa las iniciativas que mande la jefa de Gobierno; y que legislarán para darle protección a las personas en situación de calle para que tengan servicios de salud y acceso a albergues.

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Xóchitl Bravo sostuvo que su agenda también incluye legislar sobre neurodivergencias, y avanzarán para garantizar aún más los derechos humanos y la reinserción social de las personas privadas de su libertad.

El Grupo Parlamentario de Morena presentó su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones. | Foto: Especial.

Comentó que estarán actualizando la Ley de Búsqueda de Personas, en el Código Penal, en el banco de ADN, en la Ley de Declaración de Ausencia y en la Ley de Memoria de la Ciudad de México.

Precisó que una vez que llegue el PGD, no harán una aprobación automática, sino que abrirán parlamentos abiertos para escuchar y enriquecer este instrumento de planeación.

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Pidió a los demás grupos parlamentarios conocer la Ley de Rentas Justas antes de rechazarla; y precisó “que le van a entrar” al tema de la muerte digna, pues esta es una demanda de algunos colectivos.

Asimismo, mencionó que vienen el Informe de Gobierno, la Glosa y la aprobación del presupuesto.

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“Como podrán darse cuenta, es una agenda muy grande y amplia, pero yo estoy segura de que mis compañeras y compañeros legisladores, en el tramo que les corresponda, asumirán con muchísima responsabilidad esta tarea tan importante que nos ha encomendado el pueblo de la Ciudad de México. Lo decimos muy claro, lo decimos muy fuerte: somos la mayoría en este Congreso, pero seguiremos privilegiando el diálogo y el acuerdo. Nunca nos someteremos al chantaje, pero sí buscaremos, como hasta ahora lo hemos venido haciendo, construir en colectivo”, aseveró.

La morenista comentó que seguramente vendrán licencias de legisladores que aspiren a otro cargo, pero habrá suplentes para continuar con el trabajo legislativo a favor de las y los capitalinos.

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