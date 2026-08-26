Más de 160 producciones, entre largo y cortometrajes procedentes de más de 20 países, conformarán la 14 edición de "Contra el Silencio Todas las Voces", Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, a realizarse el mes próximo.

Todas las actividades son de carácter gratuito, abriendo el próximo 4 de septiembre en la Cineteca Nacional con “Vidas en la orilla”, de Lucía Gajá, secuela de la cinta “Mi vida dentro”, la cual presentaba el caso de Rosa, la joven condenada a 99 años de prisión en EU, por presuntamente causar la muerte de un niño.

“Muestra un poco el espíritu del festival”, dice Ana Rodríguez, coordinadora operativa del Encuentro.

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“Son ocho categorías en las que está dividido todo, pero son transversales, migración es un tema recurrente, el medio ambiente y también los exilios”, comenta por su parte Claudia Palavicini, coordinadora general del evento fílmico.

Entre las historias que se verán se encuentran “Loquilla mía”, de España, acerca de una joven con una gran relación con su hermana, pero en la que se interpone una cárcel, así como “Una muerte blandita”, sobre cómo ven los niños a la muerte.

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También está “Macula”, de México, sobre la relación de la directora Mariana Rodríguez y su madre, de cosas que normalmente no se platican y “El jardín de María”, que sigue a una familia que reforestan su tierra ante la problemática de agua que existe.

“Fueron mil 117 documentales los que se apuntaron, yo tenía que ver todos, si hubo un momento en que ya dije, ya”, recuerda divertida Ana.

Además de las proyecciones, habrá tres mesas a efectuarse en los Estudios Churubusco sobre la IA y el Documental, las llamadas Filmaciones Verdes (ecológicas) y el género y la educación.

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“La Inteligencia Artificial es un tema importante y es ver hasta dónde puede ser algo a favor o en contra, poniendo sobre la mesa el tema de la ética”, expresa Claudia.

“También hay que ver la manera en que la producción de documentales necesita cuidar el medio ambiente, porque también contamina”, añade.

Las sedes de Contra el Silencio Todas las Voces son en este año las tres cinetecas y la sala de los Estudios Churubusco, así como la televisión pública como TV UNAM, al igual que los canales 11, 22 y 34.

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Otras 10 entidades también contarán con funciones presenciales como Baja California Sur, Chiapas, Estado de México, Michoacán y Oaxaca.

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