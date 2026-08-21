Si en meses pasados vio en la calle a un grupo de jóvenes montando la obra de Aristófanes, es posible que se haya convertido en “estrella” de cine a la distancia, porque estaba siendo filmada para una película.

El cineasta David Ayhllón comandó a un equipo que estaba preparando ¡Oh fortuna!, filme de ficción con elementos de falso documental, el cual aborda la vida de los actores alejados de la fama y el glamour.

La cinta se estrena hoy en la Cineteca Nacional, sede de Xoco, y se espera vaya abarcando otras plazas en los siguientes meses.

El elenco de la producción independiente está integrado, entre otros, por Ernesto Rocha, reciente nominado al premio Ariel como Mejor Actor por Adiós amor; Carlos Abraham Gongo, Marya Sotelo, Sergio Biviano, Francisco Aurelio Sánchez y David Zambrano.

“La historia versa sobre la vida de los actores jóvenes en esta Ciudad de México; está la mujer que reúne a un grupo para montar una obra en la calle, pero son 10 historias distintas de ellos, no es que sean como cortos, sino que todos se conocen y es ver lo que les pasa a cada uno”.

¡Oh fortuna! se grabó a lo largo de tres semanas y media, pero la concepción vino desde la pandemia, cuando el equipo tenía inicialmente meras reuniones por zoom para hablar de la vida y, paulatinamente, se fue moviendo a un proyecto conjunto.

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“Primero hicimos un laboratorio de puesta en escena, después hicimos la temporada de teatro en la calle y se fue haciendo un guion basado en lo que vivimos en esas presentaciones en los barrios, así que tiene elementos de falso documental”, explica.

“Es una película que para nada es aburrida, sino ágil y divertida; es mostrar la alegría y la pasión que despierta en el ser humano y creo que lejos de alejar a quien quiera ser actor, es ver lo que pasa, no romantiza, sino que incluso da más ganas de estar ahí”.

Ayhllón es conocido en el medio cinematográfico mexicano por sus filmes también independientes La extinción de los dinosaurios, Dodo y Nocturno, esta última adquirida por Prime Video, tendrá dos meses de estancia en la Cineteca de Coyoacán.

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“La película costó entre 10 y 20 veces menos del promedio (según Imcine, este es de unos 20 millones de pesos) porque la idea de la productora son historias con recursos limitados y personajes fuertes y que salgan”, subraya.

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