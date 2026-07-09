Las escuelas primarias tendrán su día de Cineteca Nacional: se ha firmado un convenio para que niños y niñas de educación básica puedan asistir en grupos a las tres sedes de la institución, para ver películas infantiles y dobladas al español.

Nelson Carro, director de programación de la Cineteca, informó que las actividades podrían iniciar con el próximo ciclo escolar y contemplaría, inicialmente, a las escuelas cercanas a las sedes, para luego ampliarlo a las alcaldías locales y posteriormente extender su rango.

Esta acción es parte de un convenio de colaboración firmado esta semana entre Cineteca Nacional y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) para desarrollar proyectos que acerquen el patrimonio cinematográfico y audiovisual a las comunidades escolares de la capital del país.

“Esta primera parte es la más sencilla, porque es elegir las películas y traer a las escuelas. Es traer camiones con niñas y niños a las tres sedes y eso permitirá que la conozcan y vean otro tipo de películas de las que generalmente van a ver. El que salgan de sus salones y vayan al cine, será una experiencia”, comenta Carro.

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“En principio es traer a las escuelas cercanas por logística y tener una función a la semana sobre todo por el manejo (de los alumnos), podemos traer de un jalón a 400 alumnos y eso ya lo hace interesante”, abunda.

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De acuerdo con cifras de Cineteca Nacional, anualmente un 7% de su asistencia global pertenece a públicos infantiles. El programa, dice el directivo, elevaría mucho las cifras.

Entre las cintas previstas para su proyección se encuentran las animaciones “Yuku y la flor del Himalaya” y “Sirocco y el reino de los vientos”.

“Todo va a ser doblado, la idea es hacer las proyecciones variadas, que ya se hayan visto en la Cineteca, que vengan y vean películas francesas, belgas, mexicanas, de varios países y que luego las comenten en su salón”, destaca Carro.

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El convenio firmado también establece el desarrollo de programas específicos de apreciación cinematográfica, alfabetización audiovisual, formación docente, exhibiciones, ciclos de cine, talleres, laboratorios creativos, encuentros académicos y actividades culturales dirigidas a toda la comunidad escolares.

El proyecto lo tenía en mente, desde un principio, Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca, lográndose concretar a casi dos años de su entrada al cargo.

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