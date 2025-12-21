Con 44 millones de pesos de presupuesto para 2026, menos que el ejercido este año, la Cineteca Nacional cree tener los caminos para operar con normalidad en los siguientes 12 meses, requiriendo al menos cuatro veces más que la cifra otorgada.

En este 2025, la Cineteca y sus tres sedes (Xoco, De las Artes y Chapultepec) contaron con 60 millones de pesos, cuando se necesitan de 180 millones de pesos para su operatividad, de acuerdo con su directora, Marina Stavenhagen.

La funcionaria, que también fue directora del Imcine en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y es escritora (De la calle) espera que en el reajuste tradicional se les dé un poco más de dinero y, sino, se cuenta con otras entradas.

Como la Cineteca es un fideicomiso puede obtener recursos de distintos rubros como taquilla, estacionamiento y cafetería, además de que puede realizar convenios y firmar contratos.

“Creo hay la voluntad de seguir apoyando (del gobierno federal), pero este es el arranque; vamos a batallar más, pero a la vez tenemos oportunidades de generar actividades e ingresos, así lo vemos”.

La cinta australiana de stop motion Memorias de un caracol vendió 118 mil boletos. Foto: Madman Entertainment

Las más vistas

Este año, la Cineteca cerrará con una asistencia global de 1.3 millones de asistentes y una exhibición de 218 películas, de las cuales 77 fueron mexicanas.

La cinta australiana Memorias de un caracol, fue la más vista con 118 mil asistentes, relegando al segundo sitio a Frankenstein, de Guillermo del Toro, con 96 mil boletos adquiridos, mientras que la ganadora del Oscar, Flow, se quedó en el tercer escalafón con 83 mil.

Entre las mexicanas, Soy Frankelda, primer largometraje nacional en stop motion, fue la más exitosa con 45 mil butacas ocupadas, seguida por el relanzamiento de Amores perros en el marco de su 25 aniversario, con 17 mil, y No nos moverán, que buscó un lugar en el Oscar, con 13 mil.

Stavenhagen destaca que la Cineteca se ha convertido en refugio de producciones mexicanas independientes, pero que no tienen el tiempo para programar a todas las solicitantes.

“Nos llegan 80, se ha incrementado el número. Todos quieren Xoco, pero hay otras dos cinetecas donde también funcionan bien”.

La sede Chapultepec, a un año de operaciones, cerrará con cerca de 120 mil boletos vendidos.