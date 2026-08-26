A un mes de que se cumplan 12 años del caso Iguala, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, Guerrero, marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, para exigir la aparición con vida de los estudiantes, como cada mes.

Al concluir su recorrido sobre Avenidas Paseo de la Reforma y Juárez, los familiares de los jóvenes realizaron un mitin en el cual anunciaron que el 27 de agosto se reunirán con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, a las 11:00 horas.

Isidoro Vicario Aguilar, representante legal de las madres y los padres de los normalistas, dijo que esperan den avances del paradero de los estudiantes, pues ha sido un camino largo en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acompañados de estudiantes normalistas, marcharon para exigir justicia a 1 mes de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada de sus hijos. La manifestación se hizo sobre Avenida Paseo de la Reforma y acabó en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Graciela López / EL UNIVERSAL

Madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acompañados de estudiantes normalistas, marcharon para exigir justicia a 1 mes de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada de sus hijos. La manifestación se hizo sobre Avenida Paseo de la Reforma y acabó en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Graciela López / EL UNIVERSAL

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"Se sostendrá una reunión con la señora presidenta de la República que esperemos puedan dar avance en las investigaciones, avances del paradero de los 43 normalistas. Como lo han dicho, ha sido un camino largo y el próximo mes lamentablemente se cumplirán 12 años".

Por ello, el abogado pidió a la mandataria federal por lo "menos una pizca de información respecto del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa'.

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Recordó que muchas madres y muchos padres han fallecido esperando de las autoridades información saber dónde están sus hijos.

Madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acompañados de estudiantes normalistas, marcharon para exigir justicia a 1 mes de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada de sus hijos. La manifestación se hizo sobre Avenida Paseo de la Reforma y acabó en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Graciela López / EL UNIVERSAL

Madres y padres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", acompañados de estudiantes normalistas, marcharon para exigir justicia a 1 mes de que se cumplan 12 años de la desaparición forzada de sus hijos. La manifestación se hizo sobre Avenida Paseo de la Reforma y acabó en el Hemiciclo a Juárez. Foto: Graciela López / EL UNIVERSAL

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"Por eso, para el día de mañana se está citando a los padres a las 11 de la mañana y esperamos contar con alguna información y que no salgamos decepcionados", indicó.

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Durante el mitin celebrado frente al Hemiciclo a Juárez, los familiares de los normalistas destacaron la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, pero consideran que es insuficiente, debido a que no ha aportado información acerca del paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa.

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