La Federación Mexicana de Futbol dio un nuevo paso en su estrategia de modernización al fortalecer el Centro de Innovación Tecnológica (CITEC), un proyecto diseñado para integrar herramientas de última generación que permitan elevar los procesos de preparación, análisis y toma de decisiones dentro del futbol nacional.

Con esta evolución, el CITEC entra en una nueva fase enfocada en la transformación digital y el aprovechamiento de los datos para optimizar el rendimiento deportivo. El objetivo es crear un entorno de trabajo más eficiente, capaz de generar información estratégica y ofrecer recursos especializados que ayuden a potenciar el crecimiento de jugadores, entrenadores, árbitros y cuerpos multidisciplinarios

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Como parte de esta renovación, la FMF sumó a importantes socios tecnológicos de alcance internacional, entre ellos Opta by Stats Perform, Sportian, GolStats, Catapult Sports, Teamworks, SeeUPlay y Nuubo, compañías reconocidas por su experiencia en análisis de datos, inteligencia deportiva, monitoreo físico, gestión de atletas, análisis de video y seguimiento del talento.

La incorporación de estas herramientas permitirá contar con procesos más precisos y una mayor capacidad para evaluar el rendimiento dentro y fuera de la cancha.

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La infraestructura tecnológica del CITEC estará al servicio de las Selecciones Nacionales de México, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX, las categorías formativas y el arbitraje mexicano.

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