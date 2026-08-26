Cruz Azul llega a la jornada 6 con más dudas que certezas. La Máquina acumula tres derrotas consecutivas y el funcionamiento del equipo está lejos de lo que se esperaba. A la mala racha se sumaron rumores sobre una supuesta ruptura entre Joel Huiqui e Iván Alonso.

Ante ese panorama, el entrenador celeste decidió hablar de frente. Huiqui negó que exista un problema con el director deportivo y aseguró que su relación se mantiene dentro de un marco profesional. “La relación de Iván Alonso conmigo siempre ha sido muy respetuosa, hemos intentado generar un ambiente de trabajo muy completo”, afirmó.

El técnico incluso explicó que ambos participaron en las decisiones que dieron forma al proyecto para el Apertura 2026. La continuidad de Huiqui y los cambios en su cuerpo técnico, según su versión, fueron resultado de acuerdos entre la dirección deportiva, la presidencia y el entrenador.

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“Realmente, el armar con nuevas incorporaciones y el mantener al staff que ya estaba dentro del club, que consiguió el campeonato, hablando de mí, hablando de Fernando Ramos, de Jorge Martínez, de la gente que está dentro de la institución, pues fue un acuerdo de todos”, explicó el estratega.

Huiqui también quiso dejar claro que el proyecto no pertenece a una sola persona. “Realmente, no es un proyecto de Iván Alonso, no es un proyecto de Joel Huiqui ni de Víctor Velázquez. Es un proyecto que representa a la institución”, sentenció. Así, el entrenador buscó cortar de raíz las versiones sobre una mala relación con Alonso.

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Por otro lado, Huiqui aceptó que el presente de Cruz Azul no corresponde con las expectativas, pero negó que exista una ruptura dentro del grupo o una crisis aguda. “El momento del equipo no es el mejor, ni el que esperábamos, pero hay un ambiente de compromiso, un ambiente de unión”, dijo.

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La Máquina necesita corregir errores, mejorar en lo individual y recuperar su identidad, fue algo que recalcó el técnico. “Hoy estamos en un momento en donde tenemos que accionar, tenemos que no reaccionar, sino accionar, ponernos, hablarnos de frente”, señaló.

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Cruz Azul tendrá ante Necaxa una oportunidad para dejar atrás el mal momento y recuperar confianza. Los rumores sobre Huiqui e Iván Alonso quedaron, al menos por ahora, descartados por el propio entrenador.